Вдень у Дніпрі було гучно. Ворог запустив по місту балістику.

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Поранено цивільних

О 12:30 Повітряні сили повідомили про загрозу використання ворогом балістичного озброєння. Тривогу було оголошено, зокрема, і для Дніпропетровської області. Вже за кілька хвилин у районі Дніпра пролунали перші вибухи.

Згодом військові попередили про ракету, яка летить на місто. Це було біля 12:48. За три хвилини прогриміли повторні вибухи.

Тривога тривала майже годину. Пізніше міська влада розповіла про наслідки ворожого удару.

Попередньо, четверо людей постраждали. Це троє чоловіків – 34, 48 і 70 років та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Відомо також про два займання. Інформація ще уточнюється.

У Харкові – "приліт" по приватному сектору

Після відбою загрози балістики Повітряні сили проінформували про ймовірність застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових областях. Незабаром у Харкові пролунали вибухи.

Як повідомляє тамтешня поліція, окупанти скинули на місто керовану авіабомбу. Снаряд потрапив у землю на території приватного сектору. Пошкоджено п’ять приватних будинків та два автомобіля. Інформація про постраждалих не надходила.