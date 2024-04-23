Вдень 23 квітня у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили сповіщали про активність ворожої авіації на Сході.

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У місті прогриміли вибухи

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи в Харкові. Він закликав місцевих перебувати в укриттях. За його словами, зафіксовано один приліт у приватний сектор салтівського району. Пошкоджено паркан, вікна, будинок та авто. На місці працюють профільні служби.

Щодо постраждалих та місця іншого прильоту інформація уточнюється,

– додав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що особливо обережними потрібно бути в Харкові та Харківському районі.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

У Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи