Вдень 23 квітня у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили сповіщали про активність ворожої авіації на Сході.
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У місті прогриміли вибухи
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи в Харкові. Він закликав місцевих перебувати в укриттях. За його словами, зафіксовано один приліт у приватний сектор салтівського району. Пошкоджено паркан, вікна, будинок та авто. На місці працюють профільні служби.
Щодо постраждалих та місця іншого прильоту інформація уточнюється,
– додав він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що особливо обережними потрібно бути в Харкові та Харківському районі.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
У Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи
- Вдень 23 квітня звуки вибухів чули в Дніпрі. Також відомо, що гучно і в Запоріжжі. Про те, що в Дніпрі прогримів вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
- О 12:48 Повітряні сили попереджають про ракету, яка рухається в сторону Дніпра. Згодом стало відомо, що у місті вибухи прогриміли повторно.
- Паралельно з початком сигналу повітряної тривоги в Дніпропетровській області, такий сигнал лунав і в Запорізькій області о 12:31. Місцеві телеграм-канали о 12:37 повідомили про те, що в місті гучно.