Нагадаємо, вчора, 22 квітня, близько о 16:30 російські військові завдали удару по телевежі в Харкові. Вона розламалась навпіл після прямого влучання.

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Якою ракетою атакували об'єкт телевізійної інфраструктури

Зранку 23 квітня в Харківській ОВА підтвердили, що 22 квітня окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі.

За їхніми словами, внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання,

– повідомили деталі в Харківській ОВА.

Наслідки удару росіян по телевежі в Харкові / Фото Харківська ОВА

Там зазначили, що харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. В ОВА повідомили, що радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють.

Крім цього, там попросили довіряти лиш офіційним джерелам інформації.

Удар по телевежі в Харкові: коротко