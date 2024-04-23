Нагадаємо, вчора, 22 квітня, близько о 16:30 російські військові завдали удару по телевежі в Харкові. Вона розламалась навпіл після прямого влучання.
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Якою ракетою атакували об'єкт телевізійної інфраструктури
Зранку 23 квітня в Харківській ОВА підтвердили, що 22 квітня окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі.
За їхніми словами, внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.
Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання,
– повідомили деталі в Харківській ОВА.
Наслідки удару росіян по телевежі в Харкові / Фото Харківська ОВА
Там зазначили, що харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. В ОВА повідомили, що радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють.
Крім цього, там попросили довіряти лиш офіційним джерелам інформації.
Удар по телевежі в Харкові: коротко
- В понеділок, 22 квітня, Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удар по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, минулося без постраждалих, адже під час тривоги співробітники були в укритті.
- Водночас тоді розповіли, що внаслідок російської атаки у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення.
- Відомо, що у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.