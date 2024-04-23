Напомним, вчера около 16:30 22 апреля российские военные нанесли удар по телебашне в Харькове. Она разломилась пополам после прямого попадания.

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Какой ракетой атаковали объект телевизионной инфраструктуры

Утром 23 апреля в Харьковской ОВА подтвердили, что 22 апреля оккупанты попали ракетой Х-59 по харьковской телебашне.

По их словам, в результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

Общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования,

– сообщили детали в Харьковской ОГА.

Последствия удара россиян по телебашне в Харькове / Фото Харьковская ОГА

Там отметили, что харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. В ОВА сообщили, что радио, интернет и мобильная связь работают.

Кроме этого, там попросили доверять только официальным источникам информации.

Удар по телебашне в Харькове: коротко