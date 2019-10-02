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      Шуфрич пришел в Раду с заклеенным черной лентой ртом: фото

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      Нестор Шуфрич
      Нестор Шуфрич / пресс-служба ОПЗЖ

      Таким образом нардеп, очевидно, пытается показать собственный протест относительно действий Нацрады в отношении телеканала "112 Украина". На вид нардепа бурными шутками уже отреагировали в соцсетях.

      На прошлой неделе Нацрада отменила цифровую лицензию телеканала "112 Украина". Таким образом, вещание этого канала прекратят в ряде регионов. Правда, запрет не касается трансляции телеканала в Интернете, а также на кабельном или спутниковом сигнале.

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      Из-за этого фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" развесили на трибуне парламента плакат с надписью "Я против цензуры". Соответствующие фото разместил на своей фейсбук-странице Ян Доброносов.

      рада
      Как дети в школе: пока одни нардепы повесили плакат, другие решили его украсить

      Дело в том, что главу этой политсилы Виктора Медведчука связывают с деятельность "112 канала", а также таких каналов, как NewsOne и ZIK.

      Пока одни клеили плакат, Нестор Шуфрич заклеил себе рот в знак протеста. Впрочем, в сети высмеяли такой вид одиозного нардепа. Там пишут: "ему это подходит, пусть не снимает", "Шуфрич с элементами садо-мазо", "он на диете", "когда забыл стоп-слово" и тому подобное.

      Шуфрич
      Протестующий Шуфрич  / фото Ян Доброносов
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Верховная Рада Сеть 112 канал Нестор Шуфрич Оппозиционная платформа – За жизнь
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