Сутички на блокпості у Кремінній: усе, що відомо – фото, відео

На блокпості у Кремінній, що на Луганщині, 9 жовтня між поліцією та добровольцями й ветеранами війни трапилась невелика сутичка. Під час інциденту був поранений один поліцейський. Річ у тім, що правоохоронці зупинили для перевірки колону автомобілів, що їхала у Золоте.

Що трапилось?

Колону з 25-ти автомобілів, якими ветерани війни та добровольці їхали у місто Золоте на Луганщині, зупинили поліцейські особливого призначення "Миротворець". На блокпості вони збиралися перевірити у цих людей документи, як це передбачає закон. Втім, частина громадян відмовилася виконувати вимоги правоохоронців.

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Після цього між поліцейськими та добровольцями виникла словесна суперечка, яка переросла у штурханину. Під час сутички на одного з правоохоронців наїхав автомобіль. Поліцейський отримав травми, його з місця подій забрала "швидка".



Блокпост у Кремінній/ фото з фейсбук сторінки Богдана Кутєпова



Спецпризначенці у Кремінній/ фото з фейсбук-сторінки Богдана Кутєпова

Після цього один зі спецпризначенців здійснив попереджувальний вистріл у повітря. За словами ветеранів, правоохоронці перш, ніж відкрити попереджувальний вогонь, викрикнули команду "До бою!". Втім, жодних інших спецзасобів поліцейські проти людей не застосовували.

Сутички у Кремінній: відео

В ході інциденту правоохоронці затримали 2 осіб. Один із них – чоловік, який скоїв наїзд на поліцейського, інший – перебував у розшуку. Після цього спецпризначенці таки перевірили автомобілі з колони та вилучили 6 мисливських рушниць, втім, згодом повернули зброю.

Після перевірки усіх ветеранів, добровольців і волонтерів на їх автомобілях пропустили через блокпост у Золоте, куди вони прямували. Слід зазначити, що місто Кремінна розташоване за 63 кілометри від Золотого.

Чому добровольці, ветерани і волонтери поїхали у Золоте?

Усі вони – учасники акції "Останній блокпост", їдуть у Золоте для того, аби не допустити розведення сил. Про те, що ветерани ООС залишаться в Золотому навіть, якщо будуть виведені війська, напередодні заявив лідер "Нацкорпусу" та колишній командир "Азову" Андрій Білецький.

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Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Своєю чергою, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Чому розведення військ ще не почалося?

Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, бо це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.