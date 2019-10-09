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      Сутички на блокпості у Кремінній: усе, що відомо – фото, відео

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      Сутички у Кремінній
      Сутички у Кремінній / фото з соцмереж Богдана Кутєпова

      На блокпості у Кремінній, що на Луганщині, 9 жовтня між поліцією та добровольцями й ветеранами війни трапилась невелика сутичка. Під час інциденту був поранений один поліцейський. Річ у тім, що правоохоронці зупинили для перевірки колону автомобілів, що їхала у Золоте.

      Що трапилось?

      Колону з 25-ти автомобілів, якими ветерани війни та добровольці їхали у місто Золоте на Луганщині, зупинили поліцейські особливого призначення "Миротворець". На блокпості вони збиралися перевірити у цих людей документи, як це передбачає закон. Втім, частина громадян відмовилася виконувати вимоги правоохоронців.

      Важливо: Позиції готові: як відбуватиметься розведення військ в Петрівському і Золотому

      Після цього між поліцейськими та добровольцями виникла словесна суперечка, яка переросла у штурханину. Під час сутички на одного з правоохоронців наїхав автомобіль. Поліцейський отримав травми, його з місця подій забрала "швидка".

      Кремінна блокпост Злоте
      Блокпост у Кремінній/ фото з фейсбук сторінки Богдана Кутєпова


      Спецпризначенці у Кремінній/ фото з фейсбук-сторінки Богдана Кутєпова

      Після цього один зі спецпризначенців здійснив попереджувальний вистріл у повітря. За словами ветеранів, правоохоронці перш, ніж відкрити попереджувальний вогонь, викрикнули команду "До бою!". Втім, жодних інших спецзасобів поліцейські проти людей не застосовували.

      Сутички у Кремінній: відео

      В ході інциденту правоохоронці затримали 2 осіб. Один із них – чоловік, який скоїв наїзд на поліцейського, інший – перебував у розшуку. Після цього спецпризначенці таки перевірили автомобілі з колони та вилучили 6 мисливських рушниць, втім, згодом повернули зброю.

      Після перевірки усіх ветеранів, добровольців і волонтерів на їх автомобілях пропустили через блокпост у Золоте, куди вони прямували. Слід зазначити, що місто Кремінна розташоване за 63 кілометри від Золотого.

      Чому добровольці, ветерани і волонтери поїхали у Золоте?

      Усі вони – учасники акції "Останній блокпост", їдуть у Золоте для того, аби не допустити розведення сил. Про те, що ветерани ООС залишаться в Золотому навіть, якщо будуть виведені війська, напередодні заявив лідер "Нацкорпусу" та колишній командир "Азову" Андрій Білецький.

      Актуально: Бійці будуть у Золотому, поки влада не передумає відводити війська: Чумак застеріг від криміналу

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?

      1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Своєю чергою, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

      Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

      Чому розведення військ ще не почалося?

      Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, бо це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Поліція Сутички Національний корпус
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