Столкновения на блокпосте в Кременной: все, что известно – фото, видео

На блокпосте в Кременной, что на Луганщине, 9 октября между полицией и добровольцами и ветеранами войны произошла небольшая стычка. В ходе инцидента был ранен один полицейский. Дело в том, что правоохранители остановили для проверки колонну автомобилей, ехавшую в Золотое.

Что случилось?

Колонну из 25-ти автомобилей, на которых ветераны войны и добровольцы ехали в город Золотое на Луганщине, остановили полицейские особого назначения "Миротворец". На блокпосте они собирались проверить у этих людей документы, как это предусматривает закон. Впрочем, часть граждан отказалась выполнять требования правоохранителей.

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После этого между полицейскими и добровольцами возник словесный спор, который перерос в потасовку. Во время схватки на одного из правоохранителей наехал автомобиль. Полицейский получил травмы, его с места событий забрала "скорая".



Блокпост в Кременной/ фото с фейсбук страницы Богдана Кутепова

Спецназовцы в Кременной/ фото с фейсбук-страницы Богдана Кутепова

После этого один из спецназовцев совершил предупредительный выстрел в воздух. По словам ветеранов, правоохранители прежде, чем открыть предупредительный огонь, выкрикнули команду "К бою!". Впрочем, никаких других спецсредств полицейские против людей не применяли.

Столкновения в Кременной: видео

В ходе инцидента правоохранители задержали 2 человек. Один из них – мужчина, который совершил наезд на полицейского, другой – находился в розыске. После этого спецназовцы таки проверили автомобили из колонны и изъяли 6 охотничьих ружей, впрочем, потом вернули оружие.

После проверки всех ветеранов, добровольцев и волонтеров на их автомобилях пропустили через блокпост в Золотом, куда они направлялись. Следует отметить, что город Кременная расположен в 63 километрах от Золотого.

Почему добровольцы, ветераны и волонтеры поехали в Золотое?

Все они – участники акции "Последний блокпост", едут в Золотое для того, чтобы не допустить разведения сил. О том, что ветераны ООС останутся в Золотом даже, если будут выведены войска, накануне заявил лидер "Нацкорпуса" и бывший командир "Азова" Андрей Билецкий.

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Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Почему разведение войск еще не началось?

Разведение войск так и не началось 7 октября, потому что это станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод, и будут придерживаться режима тишины в течение минимум 7 суток. Зато оккупанты не прекращают стрелять.