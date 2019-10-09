Позиции готовы: как будет происходить разведение войск в Петровском и Золотом

Позиции в Петровском готовы к разведению войск на 98%, в Золотом готовность меньше, но до момента разведения они будут полностью готовы. Минимум для этого есть еще шесть дней.

Так утверждают народные депутаты – представители Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которые побывали в зоне разведения войск.

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По словам Романа Костенко (фракция партии "Голос"), они посетили Петровское и Золотое, в которых должна состояться вторая очередь разведения. А также Станицу Луганскую, чтобы оценить успешность уже осуществленного разведения.

Главное условие разведения сил. Необходимым условием для разведения депутаты называют семидневное прекращение огня. Только после этого украинские подразделения синхронно с силами незаконных формирований должны отойти – каждая сторона на один километр. Сегодня прошли первые сутки без обстрелов.

Поддерживают ли местные жители разведение? Депутаты также утверждают, что общались с местным населением и убедились в поддержке им разведения войск.

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Кто будет следить за порядком в "серой зоне"? После разведения войск 122 дома населенного пункта Катериновка окажутся в "серой зоне". Депутаты убеждают, что охрану общественного порядка здесь будет осуществлять национальная полиция Донецкой области и Национальная гвардия. Кроме того, во всех районах отвода расставлены камеры наблюдения. А отведенные войска будут находиться достаточно близко. Все это, по мнению депутатов, даст возможность оперативно реагировать на любые провокации со стороны противника.

Разведданные и информация агентурной сети подтверждает, что при таком разведении войск украинские силовые структуры смогут гарантировать защиту и безопасность местным жителям, убеждают депутаты. Члены комитета анонсировали разведение войск на еще четырех участках линии разграничения.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Почему разведение войск еще не началось?

Разведение войск так и не началось 7 октября, ведь это возможно лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод, и будут придерживаться режима тишины в течение минимум 7 суток. Зато оккупанты не прекращают стрелять.

6 октября Белецкий вместе с ветеранами боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. На месте они заявили, что готовы защищать деревню в случае отвода украинских войск.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала