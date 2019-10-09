Боевики впервые не обстреляли участки разведения сил: где было горячее всего

В течение суток 8 октября вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщила в фейсбуке пресс-служба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 10 раз обстреляли наши позиции неподалеку:

Песков;

Опытного;

Новотроицкого;

Водяного;

Новогригоровки;

Пищевика;

Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов вблизи:

Майского;

Новолуганского;

Луганского;

Хутора Свободного;

Светлодарска.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 5 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку:

Песков;

Лебединского;

Пищевика;

Николаевки;

Новоигнатовки.

Никто из военных не пострадал.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. 7 октября из-за обстрела боевиков операция сорвалась. Для того, чтобы войска развели, нужен семидневный режим тишины.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала