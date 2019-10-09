Боевики впервые не обстреляли участки разведения сил: где было горячее всего
В течение суток 8 октября вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщила в фейсбуке пресс-служба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 10 раз обстреляли наши позиции неподалеку:
- Песков;
- Опытного;
- Новотроицкого;
- Водяного;
- Новогригоровки;
- Пищевика;
- Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов вблизи:
- Майского;
- Новолуганского;
- Луганского;
- Хутора Свободного;
- Светлодарска.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 5 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку:
- Песков;
- Лебединского;
- Пищевика;
- Николаевки;
- Новоигнатовки.
Никто из военных не пострадал.
1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. 7 октября из-за обстрела боевиков операция сорвалась. Для того, чтобы войска развели, нужен семидневный режим тишины.
Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала