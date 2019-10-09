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      Боевики впервые не обстреляли участки разведения сил: где было горячее всего

      20 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / slovoidilo.ua

      В течение суток 8 октября вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщила в фейсбуке пресс-служба ООС.

      Важно: Мирные жители Золотого-4 обратились к Зеленскому: выступают против разведения войск

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 10 раз обстреляли наши позиции неподалеку:

      • Песков;
      • Опытного;
      • Новотроицкого;
      • Водяного;
      • Новогригоровки;
      • Пищевика;
      • Павлополя.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов вблизи:

      • Майского;
      • Новолуганского;
      • Луганского;
      • Хутора Свободного;
      • Светлодарска.

      За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

      В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 5 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку:

      • Песков;
      • Лебединского;
      • Пищевика;
      • Николаевки;
      • Новоигнатовки.

      Никто из военных не пострадал.

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. 7 октября из-за обстрела боевиков операция сорвалась. Для того, чтобы войска развели, нужен семидневный режим тишины.

      карта окуповані території
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

      blog_ava
      На Зеленского оказывают деструктивное влияние, – Данилюк
      сегодня
      217
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Разведение войск Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе
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