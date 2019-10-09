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      Бойовики вперше не обстріляли ділянки розведення сил: де було найгарячіше

      38 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї та з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомила у фейсбуці пресслужба ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 10 разів обстріляли наші позиції неподалік:

      • Пісків;
      • Опитного;
      • Новотроїцького;
      • Водяного;
      • Новогригорівки;
      • Пищевика;
      • Павлополя.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів поблизу:

      • Травневого;
      • Новолуганського;
      • Луганського;
      • Хутора Вільного;
      • Світлодарська.

      За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

      Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 5 разів порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли неподалік: 

      • Пісків;
      • Лебединського;
      • Пищевика;
      • Миколаївки;
      • Новогнатівки.

      Ніхто з військових не постраждав.

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. 7 жовтня через обстріл бойовиків операція зірвалася. Для того, щоб війська розвели потрібен семиденний режим тиші.

      карта окуповані території
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Розведення військ
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