Бойовики вперше не обстріляли ділянки розведення сил: де було найгарячіше
Упродовж доби 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї та з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомила у фейсбуці пресслужба ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 10 разів обстріляли наші позиції неподалік:
- Пісків;
- Опитного;
- Новотроїцького;
- Водяного;
- Новогригорівки;
- Пищевика;
- Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів поблизу:
- Травневого;
- Новолуганського;
- Луганського;
- Хутора Вільного;
- Світлодарська.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 5 разів порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли неподалік:
- Пісків;
- Лебединського;
- Пищевика;
- Миколаївки;
- Новогнатівки.
Ніхто з військових не постраждав.
1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. 7 жовтня через обстріл бойовиків операція зірвалася. Для того, щоб війська розвели потрібен семиденний режим тиші.
Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу