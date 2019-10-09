Бойовики вперше не обстріляли ділянки розведення сил: де було найгарячіше

Упродовж доби 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї та з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомила у фейсбуці пресслужба ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 10 разів обстріляли наші позиції неподалік:

Пісків;

Опитного;

Новотроїцького;

Водяного;

Новогригорівки;

Пищевика;

Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів поблизу:

Травневого;

Новолуганського;

Луганського;

Хутора Вільного;

Світлодарська.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 5 разів порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли неподалік:

Пісків;

Лебединського;

Пищевика;

Миколаївки;

Новогнатівки.

Ніхто з військових не постраждав.

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. 7 жовтня через обстріл бойовиків операція зірвалася. Для того, щоб війська розвели потрібен семиденний режим тиші.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу