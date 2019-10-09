Позиції готові: як відбуватиметься розведення військ в Петрівському і Золотому

Позиції в Петрівському готові до розведення військ на 98%, в Золотому готовність менша, але до моменту розведення вони будуть повністю готові. Щонайменше для цього є ще шість днів.

Так стверджують народні депутати – представники Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, які побували в зоні розведення військ.

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За словами Романа Костенка (фракція партії "Голос"), вони відвідали Петрівське і Золоте, в яких має відбутися друга черга розведення. А також Станицю Луганську, щоб оцінити успішність вже здійсненого розведення.

Головна умова розведення сил. Необхідною умовою для розведення депутати називають семиденне припинення вогню. Тільки після цього українські підрозділи синхронно з силами незаконних формувань мають відійти – кожна сторона на один кілометр. Сьогодні минула перша доба без обстрілів.

Чи підтримують місцеві жителі розведення? Депутати також переконують, що спілкувались з місцевим населенням і переконались у підтримці ним розведення військ.

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Хто стежитиме за порядком у "сірій зоні"? Після розведення військ 122 будинки населеного пункту Катеринівка опиняться у "сірій зоні". Депутати переконують, що охорону громадського порядку тут буде здійснювати національна поліція Донецької області та Національна гвардія. Крім того, в усіх районах відведення розставлені камери спостереження. А відведені війська перебуватимуть достатньо близько. Усе це, на думку депутатів, дасть можливість оперативно реагувати на будь-які провокації зі сторони противника.

Розвіддані і інформація агентурної мережі підтверджує, що при такому розведенні військ українські силові структури зможуть гарантувати захист та безпеку місцевим мешканцям, переконують депутати. Члени комітету анонсували розведення військ на ще чотирьох ділянках лінії розмежування.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. У свою чергу спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Чому розведення військ ще не почалося?

Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня , адже це можливо лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.

6 жовтня Білецький разом з ветеранами бойових дій на Донбасі прибули в Золоте. На місці вони заявили, що готові захищати селище в разі відведення українських військ.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу