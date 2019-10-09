Розведення військ на Донбасі: у "сіру зону" увійдуть підконтрольні Україні населені пункти

У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію, що при розведенні військ на Донбасі у так звану "сіру зону" можуть потрапити підконтрольні Україні населені пункти.

Видання "Донбас. Реалії" оприлюдинло один із варіантів остаточного розведення військ на Донбасі. Заступник командувача штабом Операції об'єднаних сил Богдан Бондар підтвердив цю інформацію.

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Згідно з цим проектом, "сірими зонами" можуть стати:

– Широкіно;

– Піски;

​– Гранітне та інші підконтрольні Україні населені пункти.

Також у демілітаризовану зону увійдуть:

​– Опитне;

​– Світлодарськ;

​– Кримське;

​– Павлопіль;

​– Катеринівка;

​– Луганське.

Частково демілітаризованими будуть Талаківка та Бердянське.

Що таке "сіра зона"?Термін "сіра зона" часто використовується у військовій літературі. В Україні він з'явився у 2014 році, після того як були підписані Мінські угоди. "Сірою зоною" називається нейтральна територія по обидва боки лінії фронту. У деяких місцях її ширина становить кілька кілометрів, в інших – всього 200-300 метрів.



Кабінет Міністрів складає спеціальний перелік населених пунктів, що опинилися на лінії зіткнення. Юридично ці міста, села і селища підконтрольні українському уряду. Однак фактично там взагалі немає ніякої влади. Нерідко в таких населених пунктах немає електрики, продуктів і вугілля для опалення будинків, не кажучи вже про медичну допомогу та інші соціальні сервіси. До того ж, у "сірій зоні" діють диверсійні групи, а міста і села часто потрапляють під обстріл.

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За словами Богдана Бондара, противник відходитиме з Ясинуватої, частково з Донецька, і з Сокільників. Тобто з тих населених пунктів, що не контролюються ЗСУ. Усі ці питання повинні будуть розглядатися у "нормандському форматі".

Також Бондар поінформував, що українська сторона планує перейти до розведення сил на інших ділянках після того, як завершиться процес розведення у Станиці Луганській, Петровському і Золотому.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. У свою чергу спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Чому розведення військ ще не почалося?

Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня , адже це можливо лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.

6 жовтня Білецький разом з ветеранами бойових дій на Донбасі прибули в Золоте. На місці вони заявили, що готові захищати селище в разі відведення українських військ.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу