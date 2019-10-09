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      Разведение войск на Донбассе: в "серую зону" войдут подконтрольные Украине населенные пункты

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      ВСУ готовятся к отводу войск
      ВСУ готовятся к отводу войск / mil.gov.ua

      В Генштабе ВСУ подтвердили информацию, что при разведении войск на Донбассе в так называемую "серую зону" могут попасть подконтрольные Украине населенные пункты.

      Издание "Донбасс. Реалии" обнародовало один из вариантов окончательного разведения войск на Донбассе. Заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь подтвердил эту информацию.

      Узнайте, как и на какое расстояние будут разводить войска

      Согласно этому проекту, "серыми зонами" могут стать:

      – Широкино;
      – Пески;
      – Гранитное и другие подконтрольные Украине населенные пункты.

      Также в демилитаризованную зону войдут:

      – Опытное;
      – Светлодарск;
      – Крымское;
      – Павлополь;
      – Екатериновка;
      – Луганское.

      Частично демилитаризованной будут Талаковка и Бердянское.

      Что такое "серая зона"?
      Термин "серая зона" часто используется в военной литературе. В Украине он появился в 2014 году, после того как были подписаны Минские соглашения. "Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других - всего 200-300 метров.

      Кабинет Министров составляет специальный перечень населенных пунктов, оказавшихся на линии соприкосновения. Юридически эти города, села и поселки подконтрольны украинскому правительству. Однако фактически там вообще нет никакой власти. Нередко в таких населенных пунктах нет электричества, продуктов и угля для отопления домов, не говоря уже о медицинской помощи и других социальныех сервисах. К тому же, в "серой зоне" действуют диверсионные группы, а города и села часто попадают под обстрел.

      Актуально: Мирные жители Золотого-4 обратились к Зеленскому: выступают против разведения войск

      По словам Богдана Бондаря, противник уйдет из Ясиноватой, частично из Донецка, и из Сокольников. То есть из тех населенных пунктов, которые не контролируются ВСУ. Все эти вопросы должны будут рассматриваться в "нормандском формате".

      Также Бондарь сообщил, что украинская сторона планирует перейти к разведению сил на других участках после того, как завершится процесс разведения в Станице Луганской, Петровском и Золотом.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?

      1 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

      Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

      Почему разведения войск еще не началось?

      Разведение войск так и не началось 7 октября, ведь это возможно только при условии, что пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должно состояться разведение, и придерживаться режима тишины в течение не менее 7 суток. Вместе с тем оккупанты не прекращают стрелять.

      6 октября Белецкий вместе с ветеранами боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. На месте они заявили, что готовы защищать поселок в случае отвода украинских войск..


      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Украина – Россия Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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