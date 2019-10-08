Как и на какое расстояние будут разводить войска: объяснения военного командования

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак осуществили рабочий визит в зону ООС, где, в частности, посетили станицу Луганскую. Во время поездки военачальники рассказали, когда, при каких условиях и как именно будет происходить отвод войск на Донбассе.

Во время визита в Станице Луганской Хомчака и Завгороднюка сопровождали заместитель начальника Нацполиции Вадим Троян, а также председатель Луганской и Донецкой ОГА Комарницкий Виталий и Павел Кириленко соответственно, сообщает Минобороны.

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Когда и при каких условиях может начаться процесс отвода войск

Министр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что процесс отвода войск может начаться лишь тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод, и будут придерживаться режима тишины в течение не менее семи суток.

Он также отметил, что после завершения процесса разведения задачи по контролю за демилитаризованной зоной будут возлагаться на работников Национальной полиции Украины.

Заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян ранее уверял, что, несмотря на анонсированное разведения войск на Донбассе, украинские полицейские продолжат нести службу в Золотом и Катериновке.

По его словам, правоохранители сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность украинских граждан на Донбассе.

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На какое расстояние будут разводить войска

Андрей Загороднюк подчеркнул, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками.

Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации,

– отметил Министр обороны.

По его словам, координаты мест разведения есть в Минских соглашениях еще с 2014 года.

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В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние один километр от линии соприкосновения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые состоялось разведения сил в этом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", – заверил Хомчак.

Как и где будет происходить процесс разведения войск?

В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней,

– отметили в Минобороны.

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Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

отвод личного состава с обеих сторон,

демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала