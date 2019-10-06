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      В зону разведения войск на Донбассе отправят больше полицейских

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      Полицейские поедут на Донбасс для усиления безопасности граждан Украины
      Полицейские поедут на Донбасс для усиления безопасности граждан Украины / Facebook / Vyacheslav Abroskin

      Заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян заверил, что несмотря на анонсированное разведение войск на Донбассе украинские полицейские продолжат нести службу в Золотом и Катериновке.

      По словам главы Нацполиции, правоохранители сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность украинских граждан на Донбассе.

      Важно: Разведение войск на Донбассе: как это будет происходить

      Вадим Троян сообщил, что Нацполиция увеличит свое присутствие в зонах разведения войск на Донбассе. Они в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан.

      Отметим, что в Министерстве обороны Украины говорят, что Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения и придерживаются всех взятых обязательств. Военные уверяют, что сделают все возможное, чтобы предотвратить потери среди украинских воинов.

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      Почему разводят войска на Донбассе?

      Минобороны объясняет, что процесс разведения войск реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске:

      протокола от 5 сентября 2014 года;
      меморандума от 19 сентября 2014 года;
      комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

      Как и где будет происходить процесс разведения войск?

      В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

      Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, который должен осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течении 7 дней,
      отметили в Минобороны.

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      – первый этап отвод личного состава с обеих сторон,

      второй этап демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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      Что будет с мирным населением?

      В Минобороны объясняют, что ВСУ будут продолжать оказывать помощь мирному населению.

      В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни,
      уверяют военные.

      Кроме этого, проекты по восстановлению инфраструктуры продолжат.

      Сейчас в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели СММ ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

      Что будет, если условия разведения войск не будут выполняться?

      Процесс разведения войск прекращается.

      В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командованием ВСУ были учтены различные сценарии развития событий.

      В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности
      и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

      В Министерстве добавляют, что армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины. Законодательством Украины предусмотрено право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Полиция
      Источник: 24 канал
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