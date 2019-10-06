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      У зону розведення військ на Донбасі відправлять більше поліцейських

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      Поліцейські поїдуть на Донбас для посилення безпеки громадян України
      Поліцейські поїдуть на Донбас для посилення безпеки громадян України / Facebook / Vyacheslav Abroskin

      Заступник голови Національної поліції Вадим Троян запевнив, що незважаючи на анонсоване розведення військ на Донбасі українські поліцейські продовжать нести службу у Золотому і Катеринівці.

      За словами очільника Нацполіції, правоохоронці зроблять усе можливе, щоб забезпечити безпеку українських громадян на Донбасі.

      Важливо: Розведення військ на Донбасі: як це відбуватиметься

      Вадим Троян повідомив, що Нацполіція збільшить свою присутність у зонах розведення військ на Донбасі. Вони у складі піших і автопатрулів реагуватимуть на виклики і повідомлення громадян. 

      Після розведення сил перед позиціями ЗСУ залишаться 122 будинки. Зазначимо, що це майже вдвічі більше, ніж у Станиці Луганській, де перед позиціями опинились 74 будинки.

      Я розумію, що багато хто нагнітає, але це політичні ігрища. Ніхто нікого не кине, я у це не вірю,
      — запевнив Троян.

      Він додав, що постійно перебуватиме у Донецькій та Луганській областях до кінця 2019 року.

      Відзначимо, що у Міністерстві оборони України кажуть, що Збройні сили України технічно готові до процесу розведення і дотримуються усіх взятих зобов'язань. Військові запевняють, що зроблять усе можливе, аби запобігти втратам серед українських вояків.

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      Чому розводять війська на Донбасі?

      Міноборони пояснює, що процес розведення військ реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську:

      – протоколу від 5 вересня 2014 року;
      – меморандуму від 19 вересня 2014 року;
      – комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

      Як і де відбуватиметься процес розведення військ?

      У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.

      Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів,
      – наголосили в Міноборони.

      Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

      – перший етап – відведення особового складу з обох сторін,

      – другий етап – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

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      Що буде із мирним населенням?

      У Міноборони пояснюють, що ЗСУ продовжуватимуть надавати допомогу мирному населенню.

      Зокрема, підрозділи цивільно-військового співробітництва й надалі співпрацюватимуть із місцевою владою в рамках реалізації поточних гуманітарних проектів, аби громадяни України у районах розведення мали предмети першої необхідності для життя,
      – запевняють військові.

      Окрім цього, проекти з відновлення інфраструктури продовжать.

      Наразі у Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і триває процес демонтажу інженерних споруд. Щоб на цій ділянці не було переміщення військ, спостерігачі СММ ОБСЄ здійснюють моніторингову діяльність, а процес відведення контролюють представники Спільного центру з питань контролю припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

      Що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться?

      Процес розведення військ припиняється.

      В Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командуванням ЗСУ було враховано різні сценарії розвитку подій.

      Зокрема, у разі, якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно.

      У Міністерстві додають, що армія продовжить стояти на захисті суверенітету, даючи змогу дипломатичним шляхом відновити територіальну цілісність України. Законодавством України передбачене право військовослужбовців застосовувати вогневі засоби у разі загрози їх життю та здоров’ю.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Поліція Розведення військ
      Джерело: 24 канал
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