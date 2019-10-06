У зону розведення військ на Донбасі відправлять більше поліцейських
Заступник голови Національної поліції Вадим Троян запевнив, що незважаючи на анонсоване розведення військ на Донбасі українські поліцейські продовжать нести службу у Золотому і Катеринівці.
За словами очільника Нацполіції, правоохоронці зроблять усе можливе, щоб забезпечити безпеку українських громадян на Донбасі.
Важливо: Розведення військ на Донбасі: як це відбуватиметься
Вадим Троян повідомив, що Нацполіція збільшить свою присутність у зонах розведення військ на Донбасі. Вони у складі піших і автопатрулів реагуватимуть на виклики і повідомлення громадян.
Після розведення сил перед позиціями ЗСУ залишаться 122 будинки. Зазначимо, що це майже вдвічі більше, ніж у Станиці Луганській, де перед позиціями опинились 74 будинки.
Я розумію, що багато хто нагнітає, але це політичні ігрища. Ніхто нікого не кине, я у це не вірю,
— запевнив Троян.
Він додав, що постійно перебуватиме у Донецькій та Луганській областях до кінця 2019 року.
Відзначимо, що у Міністерстві оборони України кажуть, що Збройні сили України технічно готові до процесу розведення і дотримуються усіх взятих зобов'язань. Військові запевняють, що зроблять усе можливе, аби запобігти втратам серед українських вояків.
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Чому розводять війська на Донбасі?
Міноборони пояснює, що процес розведення військ реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську:
– протоколу від 5 вересня 2014 року;
– меморандуму від 19 вересня 2014 року;
– комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.
Як і де відбуватиметься процес розведення військ?
У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.
Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів,
– наголосили в Міноборони.
Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:
– перший етап – відведення особового складу з обох сторін,
– другий етап – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.
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Що буде із мирним населенням?
У Міноборони пояснюють, що ЗСУ продовжуватимуть надавати допомогу мирному населенню.
Зокрема, підрозділи цивільно-військового співробітництва й надалі співпрацюватимуть із місцевою владою в рамках реалізації поточних гуманітарних проектів, аби громадяни України у районах розведення мали предмети першої необхідності для життя,
– запевняють військові.
Окрім цього, проекти з відновлення інфраструктури продовжать.
Наразі у Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і триває процес демонтажу інженерних споруд. Щоб на цій ділянці не було переміщення військ, спостерігачі СММ ОБСЄ здійснюють моніторингову діяльність, а процес відведення контролюють представники Спільного центру з питань контролю припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
Що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться?
Процес розведення військ припиняється.
В Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командуванням ЗСУ було враховано різні сценарії розвитку подій.
Зокрема, у разі, якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно.
У Міністерстві додають, що армія продовжить стояти на захисті суверенітету, даючи змогу дипломатичним шляхом відновити територіальну цілісність України. Законодавством України передбачене право військовослужбовців застосовувати вогневі засоби у разі загрози їх життю та здоров’ю.
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