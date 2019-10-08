Як і на яку відстань розводитимуть війська: пояснення військового командування

Міністр оборони України Андрій Загороднюк та начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак здійснили робочу до зони ООС, де зокрема відвідали станицю Луганську. Під час поїздки військові командувачі розповіли, коли, за яких умов та як саме відбуватиметься відведення військ на Донбасі.

Під час візиту до Станиці Луганської Хомчака і Завгороднюка супроводжували заступник начальника Нацполіції Вадим Троян, а також голови Луганської і Донецької ОДА Комарницький Віталій та Павло Кириленко відповідно, повідомляє Міноборони.

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Коли і за яких умов може розпочатися процес відведення військ

Міністр оборони Андрій Загороднюк наголосив, що процес відведення військ може розпочатися лише тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше семи діб.

Він також зазначив, що після завершення процесу розведення завдання щодо контролю за демілітаризованою зоною покладатиметься на працівників Національної поліції України.

Заступник голови Національної поліції Вадим Троян ще раніше запевняв, що, незважаючи на анонсоване розведення військ на Донбасі, українські поліцейські продовжать нести службу у Золотому і Катеринівці.

За його словами, правоохоронці зроблять усе можливе, щоб забезпечити безпеку українських громадян на Донбасі.

Загороднюк і Хомчак у Станиці Луганській: дивіться фото

На яку відстань розводитимуть війська

Андрій Загороднюк підкреслив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у випадку порушення домовленостей російсько-окупаційними військами.

Для цього створено усі передумови, розроблено відповідний план з урахуванням саме такої ситуації,

– зазначив Міністр оборони.

За його словами, координати місць розведення є у Мінських угодах ще з 2014 року.

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Водночас начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак конкретизував, що розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони.

"Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у цьому районі. Підрозділи Збройних сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію", – запевнив Хомчак.

Як і де відбуватиметься процес розведення військ?

У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.

Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів,

– наголосили в Міноборони.

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Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

відведення особового складу з обох сторін,

демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу