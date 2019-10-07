Звідки взялась і що передбачає формула Штайнмаєра: пояснення самого Штайнмаєра

У 2016 році глава МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував формулу для втілення Мінських угод, яка згодом почала носити його ім'я. Так звану формулу Штайнмаєра було підписано у Мінську на початку жовтня 2019-го. Та досі так до кінця і не зрозуміло, що передбачає формула і як її будуть втілювати у життя – кожен трактує її по-своєму.

Нині президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у коментарі BBC розповів, звідки взялась ідея такої формули, які саме кроки на шляху до миру вона передбачає і у який спосіб вона повинна втілюватися у життя.

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Як з'явилася ідея формули Штайнмаєра

За словами німецького президента, ідея про таку формулу з'явилася, коли переговори у Нормандському форматі фактично зайшли у глухий кут. На його думку, така ситуація виникла через те, що кроки, які сторони мали здійснити на шляху до миру, були занадто великими. Відтак нова формула була покликана зробити з великих кроків, які не хотіли втілювати учасники війни, низку менших кроків.

Ці менші кроки досі потрібно узгоджувати, попри їх сутність та наслідки. До того ж, мене дивують заяви про російський вплив на створення формули, оскільки тоді в переговорному процесі брав участь і представник тогочасного президента України Петра Порошенка,

– підкреслив Штайнмаєр.

Сама формула була запропонована у Києві як можливість зрушити з мертвої точки Мінський процес. Тоді, у 2016 році, Штайнмаєр разом з французьким главою МЗС Жаном-Марком Еро запропонували її для обговорення сторін. Документально формула тоді так і не була закріплена.

Що передбачає формула

Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими. Якщо у Мінських домовленостях йшлося про двостороннє припинення вогню та відведення сил, то відносно нова формула одним з перших кроків визначає проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях.

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Згідно з формулою Штайнмаєра, лише після проведення чесних виборів на Донбасі, які будуть визнані спостерігачами ОБСЄ, піднімається питання про виведення російських військ з цих територій та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.

Вже після відновлення українського контролю за кордоном повинен набути чинності закон про особливий статус Донбасу. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що відповідний законопроєкт буде розроблятися разом з експертами та громадянським суспільством.

Чому нова формула "припадала пилюкою" протягом 3 років?У 2016 році Петро Порошенко та загалом українська сторона у ТКГ заявили, що українська позиція залишиться незмінною – політичні кроки до встановлення миру на окупованому Донбасі можливі лише після виконання безпекової частини Мінських домовленостей.



Натомість чинна українська влада списує все на своїх попередників. Мовляв, саме вони погодилися на цю формулу ще у 2016 році, а команда Володимира Зеленського тепер повинна опиратися на ці домовленості. Зокрема, про узгодження формули Петром Порошенком заявив нинішній глава МЗС Вадим Пристайко.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу