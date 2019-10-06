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      Коли Донбас отримає особливий статус: пояснення Разумкова

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      Разумков: Донбас отримає особливий статус лише після відновлення контролю за кордоном
      Разумков: Донбас отримає особливий статус лише після відновлення контролю за кордоном / informator.press

      Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевнив, що закон про особливий статус Донбасу набуде чинності лише після відновлення українського контролю за окупованими територіями та кордоном на Сході України.

      Він підкреслив, що нинішній закон про особливості місцевого самоврядування на окупованому Донбасі чинний лише до кінця 2019 року, тому потрібнен новий механізм, повідомляє "Новое время".

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      Треба знайти новий механізм, новий закон. Президент говорив, що це буде публічна позиція. Він не буде писатися в Офісі президента, парламенті чи в закритому комітеті Верховної ради. Цей закон буде писатися разом з громадськістю,
      – запевнив голова парламенту.

      Крім того, він вирішив заспокоїти деяких противників цього закону та наголосив, що він не передбачає федералізації України.

      Внаслідок дискусії ми отримаємо якісний законопроєкт, який буде розглянуто у Верховній Раді України. Дискусія у цьому питанні повинна бутиі. Залишаючись у межах визначених червоних ліній, ми зможемо розробити таке законодавство, яке допоможе зберегти інтереси держави, повернути території і людей", – сказав Дмитро Разумков.

      Резюмуючи, він пояснив, коли набуде чинності новий закон і його норми. Так, він запевнив, що особливий статус Донбас отримає лише тоді, коли буде виконано безпекові норми домовленостей, та після виборів на нині окупованих територіях.

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      "Коли буде досягнутий компонент безпеки, тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори поки на тимчасово окупованій території. Коли у нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати новий закон про особливий статус Донбасу", – резюмував Разумков.

      Чому Україні потрібен новий закон про особливий статус Донбасу?Попередній закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" був ухвалений у 2014 році та був чинним протягом 3 років. Згодом термін його дії щороку продовжували.

      Нині новий закон про особливий статус, як і проведення виборів на окупованому Донбасі, передбаченй так званою "формулою Штайнмаєра", підписаною у Мінську.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Новини політики Дмитро Разумков Окуповані території
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