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      Когда Донбасс получит особый статус: объяснение Разумкова

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      Разумков: Донбасс получит особый статус только после восстановления контроля за границей
      Разумков: Донбасс получит особый статус только после восстановления контроля за границей / informator.press

      Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что закон об особом статусе Донбасса вступит в силу только после восстановления украинского контроля над оккупированными территориями и границей на Востоке Украины.

      Он подчеркнул, что нынешний закон об особенностях местного самоуправления на оккупированном Донбассе действителен только до конца 2019 года, поэтому нужен новый механизм, сообщает "Новое время".

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      Надо найти новый механизм, новый закон. Президент говорил, что это будет публичная позиция. Он не будет писаться в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады. Этот закон будет писаться вместе с общественностью,
      – заверил председатель парламента.

      Кроме того, он решил успокоить некоторых противников этого закона и подчеркнул, что он не предусматривает федерализации Украины.

      В результате дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен в Верховной Раде Украины. Дискуссия в этом вопросе должна быть. Оставаясь в определенных пределах красных линий, мы сможем разработать такое законодательство, которое поможет сохранить интересы государства, вернуть территории и людей", – сказал Дмитрий Разумков.

      Резюмируя, он объяснил, когда вступит в силу новый закон и его нормы. Так, он заверил, что особый статус Донбасс получит лишь тогда, когда будут выполнены безопасностные нормы договоренностей, и после выборов на ныне оккупированных территориях.

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      "Когда будет достигнут компонент безопасности, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы пока на временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать новый закон об особом статусе Донбасса", – резюмировал Разумков.

      Почему Украине нужен новый закон об особом статусе Донбасса?
      Предыдущий закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" был принят в 2014 году и был действующим в течение 3 лет. Впоследствии срок его действия ежегодно продлевался.

      Сейчас новый закон Об особом статусе, как и проведение выборов на оккупированном Донбассе, предусмотрен так называемой "формулой Штайнмайера", подписанной в Минске.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе Формула Штайнмайера Дмитрий Разумков
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