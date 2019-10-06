Когда Донбасс получит особый статус: объяснение Разумкова

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что закон об особом статусе Донбасса вступит в силу только после восстановления украинского контроля над оккупированными территориями и границей на Востоке Украины.

Он подчеркнул, что нынешний закон об особенностях местного самоуправления на оккупированном Донбассе действителен только до конца 2019 года, поэтому нужен новый механизм, сообщает "Новое время".

Интересно: Формула Штайнмайера – капитуляция Украины: облсовета и горсовета массово обращаются к Зеленскому

Надо найти новый механизм, новый закон. Президент говорил, что это будет публичная позиция. Он не будет писаться в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады. Этот закон будет писаться вместе с общественностью,

– заверил председатель парламента.

Кроме того, он решил успокоить некоторых противников этого закона и подчеркнул, что он не предусматривает федерализации Украины.

В результате дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен в Верховной Раде Украины. Дискуссия в этом вопросе должна быть. Оставаясь в определенных пределах красных линий, мы сможем разработать такое законодательство, которое поможет сохранить интересы государства, вернуть территории и людей", – сказал Дмитрий Разумков.

Резюмируя, он объяснил, когда вступит в силу новый закон и его нормы. Так, он заверил, что особый статус Донбасс получит лишь тогда, когда будут выполнены безопасностные нормы договоренностей, и после выборов на ныне оккупированных территориях.

К слову: Шансы растут, – у Путина заговорили о прогрессе после формулы Штайнмайера

"Когда будет достигнут компонент безопасности, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы пока на временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать новый закон об особом статусе Донбасса", – резюмировал Разумков.

Почему Украине нужен новый закон об особом статусе Донбасса?

Предыдущий закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" был принят в 2014 году и был действующим в течение 3 лет. Впоследствии срок его действия ежегодно продлевался.



Сейчас новый закон Об особом статусе, как и проведение выборов на оккупированном Донбассе, предусмотрен так называемой "формулой Штайнмайера", подписанной в Минске.