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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

      Откуда взялась и что предусматривает формула Штайнмайера: объяснение самого Штайнмайера

      98 Читати новину українською
      Штайнмайер рассказал, откуда взялась идея его формулы
      Штайнмайер рассказал, откуда взялась идея его формулы / file.liga.net

      В 2016 году глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу для воплощения Минских соглашений, которая впоследствии стала носить его имя. Так называемая формула Штайнмайера была подписана трехсторонней контактной группой в Минске. Но до сих пор так до конца и не понятно, что предполагает формула и как ее будут воплощать в жизнь – каждый трактует ее по-своему.

      Сейчас президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в комментарии BBC рассказал, откуда взялась идея такой формулы, какие именно шаги на пути к миру она предполагает и каким образом она должна воплощаться в жизнь.

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      Как появилась идея формулы Штайнмайера

      По словам немецкого президента, идея такой формулы появилась, когда переговоры в нормандской формате фактически зашли в тупик. По его мнению, такая ситуация возникла из-за того, что шаги, которые стороны должны осуществить на пути к миру, были слишком большими. Поэтому новая формула была призвана сделать из больших шагов, которые не хотели воплощать участники войны, ряд меньших шагов.

      Эти небольшие шаги еще нужно согласовывать, несмотря на их сущность и последствия. К тому же, меня удивляют заявления о российском влиянии на создание формулы, поскольку тогда в переговорном процессе участвовал и представитель тогдашнего президента Украины Петра Порошенко,
      – подчеркнул Штайнмайер.

      Сама формула была предложена в Киеве как возможность сдвинуть с мертвой точки Минский процесс. Тогда, в 2016 году, Штайнмайер вместе с французским главой МИД Жаном-Марком Эро предложили ее для обсуждения сторон. Документально формула тогда так и не была закреплена.

      Что предусматривает формула

      Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с вопросами безопасности. Если в Минских договоренностях речь шла о двустороннем прекращении огня и отводе сил, то относительно новая формула одним из первых шагов определяет проведение местных выборов на ныне оккупированных территориях.

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      Согласно формуле Штайнмайера, только после проведения честных выборов на Донбассе, которые будут признаны наблюдателями ОБСЕ, поднимается вопрос о выводе российских войск из этих территорий и установлении украинской стороной контроля над российско-украинской границей.

      Уже после восстановления украинского контроля над границей должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что соответствующий законопроект будет разрабатываться вместе с экспертами и гражданским обществом.

      Почему новая формула "пылилась" в течение 3 лет?
      В 2016 году Петр Порошенко и вообще украинская сторона в ТКГ заявили, что украинская позиция останется неизменной – политические шаги к установлению мира на оккупированном Донбассе возможны только после выполнения безопасностной части Минских договоренностей.

      Зато действующая украинская власть списывает все на своих предшественников. Мол, именно они согласились на эту формулу еще в 2016 году, а команда Владимира Зеленского теперь должна опираться на эти договоренности. В частности, о согласовании формулы Петром Порошенко заявил нынешний глава МИД Вадим Пристайко.

      окуповані території Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Петр Порошенко Минские договоренности Оккупированные территории Война на Донбассе Формула Штайнмайера
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