Какая польза для Украины от выборов на Донбассе: объяснение нардепа от "Слуги народа"

В проведении выборов на Донбассе после деоккупации есть логика даже несмотря на всю сложность процесса. Украина поймет, насколько представительной является местная власть.

Это нужно, даже если Украина не признает результатов. Так считает глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, пишет "РБК-Украина".

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"Даже если мы не признаем результаты выборов, поймем, насколько представительной является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", – пояснил он.

Председатель комитета считает, что так Украина сможет получить своих представителей в ОРДЛО. По словам Яременко, с ними можно будет поддерживать хоть какую-то коммуникацию, "в отличие от тех московских назначенцев, которых подсовывают в качестве так называемых "лидеров "ДНР/ЛНР".

Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (длинная пауза) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога,

– сказал политик.

Яременко допустил, что итоги выборов из-за вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.

"Возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы ремонта коммуникаций и так далее. А на сегодня любой контакт с представителями так называемых "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", – подчеркнул Яременко.

Почему выборы на Донбассе могут состояться?

1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Что об этом говорит президент?

Владимир Зеленский отмечает, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет. Это подчеркивают и в Еврокомиссии.

Выборы на Донбассе могут провести вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй вариант – внеочередные выборы в ОРДЛО пройдут весной-летом.