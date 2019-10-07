11:38
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Какая польза для Украины от выборов на Донбассе: объяснение нардепа от "Слуги народа"

      178 Читати новину українською
      Яременко объяснил, почему Украине нужны выборы на Донбассе
      Яременко объяснил, почему Украине нужны выборы на Донбассе / Фейсбук Богдана Яременко

      В проведении выборов на Донбассе после деоккупации есть логика даже несмотря на всю сложность процесса. Украина поймет, насколько представительной является местная власть.

      Это нужно, даже если Украина не признает результатов. Так считает глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, пишет "РБК-Украина".

       Знайте больше: В "Слуге народа" объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера

      "Даже если мы не признаем результаты выборов, поймем, насколько представительной является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", – пояснил он.

      Председатель комитета считает, что так Украина сможет получить своих представителей в ОРДЛО. По словам Яременко, с ними можно будет поддерживать хоть какую-то коммуникацию, "в отличие от тех московских назначенцев, которых подсовывают в качестве так называемых "лидеров "ДНР/ЛНР".

      Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (длинная пауза) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога,
      – сказал политик.

      Яременко допустил, что итоги выборов из-за вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.

      "Возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы ремонта коммуникаций и так далее. А на сегодня любой контакт с представителями так называемых "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", – подчеркнул Яременко.

      Почему выборы на Донбассе могут состояться?
      1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Что об этом говорит президент?

      Владимир Зеленский отмечает, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет. Это подчеркивают и в Еврокомиссии.

      Выборы на Донбассе могут провести вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй вариант – внеочередные выборы в ОРДЛО пройдут весной-летом.

      blog_ava
      Как не потерять деньги из-за колебания курса: советы финансового консультанта
      сегодня
      1927
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Формула Штайнмайера Украина – Россия Война на Донбассе Слуга народа Богдан Яременко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сегодня , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 24
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 октября , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 566
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 990
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 октября , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 206
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 653
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук