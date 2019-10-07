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      Яка користь для України від виборів на Донбасі: пояснення нардепа від "Слуги народу"

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      Яременко пояснив, чому Україні потрібні вибори на Донбасі
      Яременко пояснив, чому Україні потрібні вибори на Донбасі / Фейсбук Богдана Яременка

      У проведенні виборів на Донбасі після деокупації є логіка навіть попри всю складність процесу. Україна зрозуміє, наскільки представницькою є місцева влада.

      Це потрібно, навіть якщо Україна не визнає результатів. Так вважає повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, пише "РБК-Україна".

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      "Навіть якщо ми не визнаємо результати виборів, зрозуміємо, наскільки представницькою є місцева влада. Це розкриє певне поле гри для України", – пояснив він.

      Голова комітету вважає, що так Україна зможе отримати своїх представників в ОРДЛО. За словами Яременка, із ними можна буде підтримувати хоч якусь комунікацію, "на відміну від тих московських призначенців, яких підсовують в якості так званих "лідерів "ДНР/ЛНР".

      Ми отримаємо хоча б якихось представників, до яких ми зможемо ставитися хоч трошки (довга пауза) терпимо, і з якими ми зможемо дозволити собі якісь форми діалогу, 
      – сказав політик.

      Яременко допустив, що підсумки виборів через втручання Москви для України взагалі ніякого значення мати не будуть.

      "Можливо, ми отримаємо якісь органи місцевої влади, з якими зможемо обговорювати побутові питання ремонту комунікацій і так далі. А на сьогодні будь-який контакт з представниками так званих "ДНР/ЛНР" створює для нас величезні політичні труднощі", – наголосив Яременко.

      Чому вибори на Донбасі можуть відбутися?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Що про це каже президент?

      Володимир Зеленський наголошує, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде. На цьому наголошують і в Єврокомісії

      Вибори на Донбасі можуть провести разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий варіант – позачергові вибори в ОРДЛО пройдуть навесні-влітку.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Слуга народу Богдан Яременко Формула Штайнмаєра Україна – Росія Новини політики
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