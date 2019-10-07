У "Слузі народу" пояснили, чому Україна не може відмовитись від формули Штайнмаєра
Україна вже не зможе без наслідків відмовитися від імплементації формули Штайнмаєра. Вона передбачає певні політичні зобов’язання.
Якщо Україна себе поважає, вона повинна їх дотримуватись. Про це сказав глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко в інтерв'ю "РБК-Україна".
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"Ми тепер без певних наслідків не зможемо відмовитися від своїх слів", – додав він.
Він також зазначив, що лист Кучми Спеціальному представнику голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартіну Сайдику не є зобов'язуючим, він показує певну позицію.
Щось подібне вже зафіксовано в мінських домовленостях. І самі мінські домовленості, хоча з моєї точки зору і не є міжнародним договором, але політично вони нас зобов'язують,
– наголосив Яременко.
Так, у преамбулі до двох абзаців самої формули йдеться про її імплементацію в українське законодавство. Нардеп пояснив, що формулювання в законі повинне відображати суть узгодженої формули Штайнмаєра, але не зобов'язане бути дослівним.
В Україні спалахнула нова хвиля протестів через формулу Штайнмаєра – 6 жовтня акції "Зупинимо капітуляцію" відбулися у понад 30 містах. На Майдані Незалежності у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі – не реалізувати формулу.
Формула Штайнмаєра: що треба знати
- Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
- Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.
- Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
- В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.
- Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".
- Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.
Зазначимо, точної дати саміту у нормандському форматі немає. Попередньо він мав відбутись у вересні, але тоді усе зірвала російська сторона.