Для початку широких наступальних дій росіяни вичікують вдалого моменту. Він може настати уже незабаром. Спеціально для 24 Каналу військові експерти розібрали, що готує ворог, які напрямки фронту будуть найнебезпечнішими і чи зможуть росіяни здійснити задумане.

До теми Запекла битва за Костянтинівку, просування ворога в бік Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яке головне завдання стоїть перед росіянами?

Російський наступ фактично не припинявся та "кочував" з 2025 у 2026 рік. Водночас ворожим планам завадили українські військові, які змогли зірвати наступальну операцію. Військовослужбовець Кирило Сазонов переконаний, що не вдасться росіянам здійсните задумане і цьогоріч.

Зараз найгарячішими напрямками на фронті є Покровськ, який пов'язаний з Гришиним, та Мирноград, який пов'язаний з Родинським. Так само важкі бої тривають і в Запорізькій області, де росіяни йдуть з двох боків.

Крім того, друге місто за кількістю штурмів – Костянтинівка, і це – не випадковість.

Пріоритет росіян – захопити Донецьку область. Це політичне рішення. Головна перепона для цього – так звана Краматорська агломерація (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ). За будь-яку ціну вони хочуть оточити цю агломерацію, адже "відштурмувати" її – неможливо. Її ще називають "ланцюгом фортець",

– зауважив Сазонов.

Військовий вважає, що за останній рік росіяни рухаються на фронті у такий спосіб, щоб з чотирьох напрямків оточити українське угруповання на Донеччині. У такий спосіб вони намагатимуться зробити оборону українців неможливою.

"З півдня вони хочуть взяти Костянтинівку та Дружківку і вийти на Краматорськ. Зі сходу – йти з Сіверського напрямку на Слов'янськ. З півночі – прорватися від Дробишевого до Лимана. Перерізати трасу, яка вийде зі Слов'янська через Чугуїв, Ізюм на Харків. Із заходу – прорватися з Покровська, йти на Добропілля, вийти на Краматорськ і Дружківку з заходу відповідно. В ідеалі вони прагнуть створити котел для ЗСУ на сході", – пояснив військовий.

В реальності у росіян вдалося лише трохи просунутися на сході, у напрямку Слов'янська. Там вони змогли зрізати Сіверський виступ і тепер потроху просуваються у бік Слов'янська. Натомість взяти Костянтинівку їм не вдалося, у Дробишевому та Лимані вони застрягли.

"Краматорська агломерація і не дає їм захопити всю Донецьку область. Для розуміння: Краматорськ за розмірами – це не Бахмут і Авдієвка разом узяті. А тих ресурсів, які виділили на захоплення Бахмута, у ворога вже немає. Тому мені здається, що штурми агломерації для них буде кісткою, що стане поперек горла і зламає їх", – підсумував Сазонов.

Коли почнуться масовані штурми?

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш відзначив, що у січні та лютому кількість російських пересувань була на мінімальному рівні. Однак з початком весни ворог накопичив ресурси та намагається збільшувати кількість штурмових дій. Військовий переконаний, щойно лісосмуги стануть зеленими, росіяни активізуються ще більше – для непомітного просування.

Противник, цілком логічно, очікує можливості рухатися далі, рухатися непомітно та зменшувати свої втрати. Але втрати у них дуже великі,

– зауважив Отченаш.

Наразі ціль ворога – бити по логістиці українських військових. Знищують, зокрема, роботизовані комплекси та автомобілі, які перевозять особовий склад для поповнення.

"Це ускладнює процес зміни бійців на позиціях. Тому деяким бійцям доводиться сидіти значно довше, ніж нам би того хотілося, і виконувати свої завдання через те, що туди фізично просто неможливо доїхати. Хлопцям доводиться виходити самим, це десятки кілометрів під FPV-дронами", – пояснив військовий.

Отченаш додав, що наразі росіяни вичікують сприятливий момент, аби піти у великі штурми. Поки його не настало – активно використовують дрони, аби ускладнити життя українським бійцям.

"За березень у смузі оборони нашої бригади було більше 4 тисяч FPV-дронів. Більшість з них подавили системи радіоелектронної боротьби. Ми не можемо сказати, скільки ще використали дронів на оптоволокні. Ймовірно, з ними загальна кількість дронів перевищуватиме 5 тисяч", – наголосив офіцер.

Які нові тактики використовує ворог на фронті?

Варто сказати, що нещодавно на Слов'янському напрямку українські бійці зупинили найбільший з початку року мотоштурм противника. Для нього росіяни застосували 16 мотоциклів, діючи кількома групами. Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив, що ворог почав випробовувати нову тактику, аби протидіяти оборонній системі, яку вибудували ЗСУ.

Росіяни не виконують свого головного завдання – просочування та накопичення. Дрони, артилерія та міномети вчасно "накривають" російського піхотинця. Бронетехніка, автотранспорт, всі ці "буханки" та УАЗи не можуть швидко перекинути піхоту в тил наших позицій. Тому й використали швидкісні багі,

– зазначив Кузан.

Навіть такий транспорт, який мав би пришвидшити російську піхоту, їм не допоміг. Їх все одно вдається засікти, а відтак відпрацювати по них дронами чи іншими вогневими засобами. Через це ворожі штурми закінчуються, навіть не встигши повністю початись. Хоч підготовка до них може відбуватися тижнями.

Відомі про нетипові плани противника і на іншій ділянці фронту. Речник Сил оборони півдня повідомив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни відпрацьовують навички просування по газових трубах. У такий спосіб вони готуються наступати на Оріхівському напрямку. Дещо подібне вже відбувалося в Куп'янську.

"Будь-який газогін чи труба виконує ту саму роль, що дорога, захищена сіткою. Але вона повністю закриває переміщення противника. Важливо мати дуже детальну мапу цих інженерних комунікацій і розуміти, де можуть бути точки входу і виходу ворога", – наголосив експерт.

Особливо активно використовувати труби росіяни можуть за поганих погодних умов. Туди заганятимуть велику кількість піхоти, вважаючи, що труба захистить їх від ударів та розвідувальних дронів. Однак це створює і неможливість для маневру.

Якщо таку групу помітити, розуміти, де вони заходять, можна стріляти по координатах. Непомітно пересуватися на Оріхівському напрямку набагато важче, аніж, наприклад, на Харківщині, біля Куп'янська. На півдні більш рівнинний ландшафт, і це полегшує виявлення для нас,

– пояснив Кузан.

За допомогою артилерії українські військові можуть уразити будь-які інфраструктурні об'єкти. Звісно, росіяни накопичуватимуться, аби перекидати туди живу силу та боєкомплект. Втім і місця накопичення ресурсів відомі для бійців ЗСУ, тож у будь-якому випадку ситуація буде під контролем наших військ.

