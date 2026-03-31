У Криму українські військові знищили три ворожих РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С". Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що ця техніка може завдавати ударів по тилах Сил оборони.

До чого готуватися на фронті?

Роман Світан зазначив, що схожі на "Торнадо" засоби ураження окупанти можуть розгортати за 30 кілометрів від фронту і працювати по лінії бойового зіткнення.

РСЗВ, яке було у Криму готували до відправлення в бік Запорізького фронту. Але українські військові знищили його десь за 150 кілометрів від лінії боєзіткнення. Це серйозний оперативний рівень, у нас (в України – 24 Канал) є чим атакувати таку зброю,

– сказав він.

Така атака по Криму є дуже важливою для Сил оборони, адже завдяки цьому вдалось зберегти сотні життів українських військових. Однак, на жаль, це не зупинило остаточно противника.

Найближчим часом росіяни штурмуватимуть Запорізький напрямок. Особливо у районі Гуляйполя є достатньо серйозне угрупування, яке найближчим часом почне рух,

– припустив полковник запасу.

Він також додав, що це вороже угруповання мало бути підсилено тими РСЗВ, які наші військові знищили у Криму.

Нагадаємо, що українські сили в ніч на 29 березня 2026 завдали потужного удару по російській базі реактивної системи залпового вогню у Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр".

