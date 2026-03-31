В Крыму украинские военные уничтожили три вражеских РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что эта техника может наносить удары по тылам Сил обороны.

Смотрите также Ожесточенная битва за Константиновку, продвижение врага в сторону Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

К чему готовиться на фронте?

Роман Свитан отметил, что похожие на "Торнадо" средства поражения оккупанты могут разворачивать за 30 километров от фронта и работать по линии боевого соприкосновения.

РСЗО, которое было в Крыму готовили к отправке в сторону Запорожского фронта. Но украинские военные уничтожили его где-то в 150 километрах от линии боестолкновения. Это серьезный оперативный уровень, у нас (в Украине – 24 Канал) есть чем атаковать такое оружие,

– сказал он.

Какова ситуация на Запорожском направлении: карта

Такая атака по Крыму является очень важной для Сил обороны, ведь благодаря этому удалось сохранить сотни жизней украинских военных. Однако, к сожалению, это не остановило окончательно противника.

В ближайшее время россияне будут штурмовать Запорожское направление. Особенно в районе Гуляйполя есть достаточно серьезная группировка, которая в ближайшее время начнет движение,

– предположил полковник запаса.

Он также добавил, что эта вражеская группировка должна была быть усилена теми РСЗО, которые наши военные уничтожили в Крыму.

Напомним, что украинские силы в ночь на 29 марта 2026 года нанесли мощный удар по российской базе реактивной системы залпового огня в Крыму. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр".

Что происходит на Запорожском направлении?