Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
Каковы результаты операции СБС?
Украинские военные нанесли удар по базе "Торнадо": уничтожено три реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч/Торнадо-С", транспортно-заряжательную машину.
Операция состоялась в населенном пункте Совхозное, что в Крыму. За уничтожение российской техники отвечали пилоты 1-го отдельного центра СБС.
Справка. "Смерч" – старая версия "Торнадо", которая запускает неуправляемые ракеты на расстояние 70 – 90 километров. Зато "Торнадо-С" – модернизированное средство с автоматизированным наведением и спутниковой навигацией, дальность огня – 120 километров.
Кроме того, украинские бойцы ударили по цистернам с российским топливом вблизи поселка Новосветловка в Луганской области.
Цели уничтожены по координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС,
– добавил Роберт "Мадьяр" Бровди.
Военный также опубликовал кадры боевой работы: на видео можно увидеть столб огня и дыма, который поднимается над уничтоженными цистернами.
СБС уничтожили реактивные системы залпового огня: смотрите видео
На днях украинские бойцы дронами попали в несколько объектов россиян в Донецкой области и Запорожье. Успешно были атакованы установки БпЛА "Гербера" и зенитный ракетный комплекс "Тор". Успешные операции провели в сотрудничестве с Центром глубинных поражений.
Во временно оккупированном Крыму ВСУ ударили по радиолокационному комплексу "Валдай", который должен выявлять и противодействовать малоразмерным БпЛА. Также украинские бойцы атаковали наземную станцию управления БпЛА "Форпост" в Евпатории.
28 марта на Александровском направлении украинские защитники отбили попытку массированного штурма врага. Это была самая мощная атака на этом отрезке фронта с начала 2026 года. Как сообщают военные, захватчики понесли тяжелые потери.