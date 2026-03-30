Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Каковы результаты операции СБС?

Украинские военные нанесли удар по базе "Торнадо": уничтожено три реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч/Торнадо-С", транспортно-заряжательную машину.

Операция состоялась в населенном пункте Совхозное, что в Крыму. За уничтожение российской техники отвечали пилоты 1-го отдельного центра СБС.

Справка. "Смерч" – старая версия "Торнадо", которая запускает неуправляемые ракеты на расстояние 70 – 90 километров. Зато "Торнадо-С" – модернизированное средство с автоматизированным наведением и спутниковой навигацией, дальность огня – 120 километров.

Кроме того, украинские бойцы ударили по цистернам с российским топливом вблизи поселка Новосветловка в Луганской области.

Цели уничтожены по координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС,

– добавил Роберт "Мадьяр" Бровди.

Военный также опубликовал кадры боевой работы: на видео можно увидеть столб огня и дыма, который поднимается над уничтоженными цистернами.

СБС уничтожили реактивные системы залпового огня: смотрите видео

