Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Які результати операції СБС?

Українській військові завдали удару по базі "Торнадо": знищено три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-30 "Смерч/Торнадо-С", транспортно-заряджальну машину.

Операція відбулася в населеному пункті Совхозне, що в Криму. За знищення російської техніки відповідали пілоти 1-го окремого центру СБС.

Довідка. "Смерч" – стара версія "Торнадо", яка запускає некеровані ракети на відстань 70 – 90 кілометрів. Наатомість "Торнадо-С" – модернізований засіб з автоматизованим наведенням та супутниковою навігацією, дальність вогню – 120 кілометрів.

Окрім того, українські бійці вгатили по цистернах з російським паливом поблизу селища Новосвітлівка у Луганській області.

Цілі впольовано за координацією новоствореного Центру глибинного ураження СБС,

– додав Роберт "Мадяр" Бровді.

Військовий також опублікував кадри бойової роботи: на відео можна побачити стовп вогню та диму, який здіймається над знищеними цистернами.

СБС знищили реактивні системи залпового вогню: дивіться відео

