Відбивали її бійці 37 окремої бригади морської піхоти, де й розповіли деталі.

Для штурму окупанти залучив важку броньовану техніку та велику кількість особового складу.

Станом на 14:00 28 березня ситуацію на напрямку повністю стабілізовано, а усі спроби штурмових дій Росії зупинено.

Загарбники зазнали важких втрат.

Лише за першу половину поточної доби втрати особового складу та техніки противника перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій в операційній смузі бригади,

– зазначили у 37 ОБрМП.

Під час бою ворог зазнав наступних втрат:

У лютому Україна розпочала контратаку на Півдні, що було відповіддю на активізацію російських сил. Лише за перші два місяці 2026 року ЗСУ повернули близько 160 квадратних кілометрів територій.

Росія намагалася провести весною тактичні й стратегічні операції на 8 напрямках, але зіткнулася з проблемами через відсутність професійних резервів та значні втрати, розповів 24 Каналу Микола Маломуж, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.