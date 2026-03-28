Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що зараз інтенсивність бойових дій на фронті не висока. Однак військове командування Росії активно займається відновленням боєздатності своїх підрозділів.

"Ми очікуємо, коли почнеться "зеленка" (на деревах з'явиться листя – 24 Канал), що інтенсивність атак Росії на фронті виросте. Почнуться сприятливі умови для атакувальних дій", – сказав він.

Як зміниться фронт найближчим часом?

Віктор Трегубов вважає, що окупанти до того, як почнеться потепління, зможуть частково відновити боєздатність. Проте є сумніви, чи це допоможе їм у наступальних діях, якщо раніше вони не мали успіхів.

Українська ж оборона, будемо чесні, зараз сильніша і більш організована. Ефективно налагоджена взаємодія, зокрема піхоти та дронарів, ефективніше відстежуються кілл-зони, тому немає підстав казати, що у росіян щось вийде,

– зазначив він.

Це пов'язано з тим, що у противника немає безмежного ресурсу. Українська розвідка повідомляє, що окупанти набирають людей до армії, але це не ті цифри, які б дозволили їм переламати ситуацію на фронті.

Зверніть увагу! Росіяни постійно намагаються прорвати оборону українських військових на Добропільському напрямку. Для цього противник використовує значні ресурси – солдатів та переважно мототехніку. Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш припустив, коли почне зеленіти, то ворог для наступу застосовуватиме більше важкої техніки.

Речник Угруповання об'єднаних сил зазначив, що росіяни нещодавно здійснили механізований штурм українських позицій. Проте це тепер рідкість, адже окупанти значно зменшили інтенсивність використання бронетехніки.

На фронті вона стала малоефективною. Все завдяки використанню українських безпілотників на оптоволокні.

Яка ситуація на фронті?