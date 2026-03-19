Про це повідомили у "Спартані" в соцмережах.

Як наші захисники знищили ворожу роту на Покровському напрямку?

За даними військових, російське командування кинуло значні сили на штурм, намагаючись скористатися дощовою погодою.

Ворожа піхота намагалася просунутися, використовуючи автомобілі, мототехніку та квадроцикли. Втім українські оборонці зупинили наступ противника та завдали йому значних втрат.

Окрім ліквідованих штурмовиків, ще 6 окупантів зазнали поранень. Також російські війська втратили свою техніку: 7 квадроциклів, 4 мотоцикли та 3 автомобілі.

Як "Спартан" та суміжні підрозділи відпрацювали по ворогу на Покровському напрямку / Відео 3 бригади оперативного призначення НГУ "Спартан"

До речі, заступник командира 4 батальйону "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив в етері 24 Каналу, що на Покровському напрямку ворог діє в межах тактики максимального тиску, залучаючи всі наявні для цього ресурси, зокрема дрони та КАБи. Майор зауважив, що російські окупанти наразі на цьому відтинку фронту використовують метод просування малими піхотними групами.

