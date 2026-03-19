Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд в ефірі 24 Каналу заявив, що українські бійці на Харківському напрямку бачать ці приготування і вже готують ворогу "сюрпризи". Водночас військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що зараз радше видно активізацію росіян, а не повноцінний старт великої весняної кампанії.

Росіяни шукають слабкі місця перед весняними штурмами

Після коротшого затишшя на відтинку від Гуляйполя до Родинського окупанти не припинили тиск. Вони й далі обстрілюють позиції, ведуть повітряну і наземну розвідку, намагаються виявити вогневі засоби та промацати, де можна буде тиснути сильніше, коли почнуть ширші дії. Саме так виглядає підготовка до весняно-літньої кампанії, яка на інших відтинках уже набирає обертів.

Ворог трохи зачаївся, але ми бачимо, як поступово починаються активні дії. Те, що він зачаївся, не означає, що перестав обстрілювати наші позиції, вести розвідку і вицілювати наші вогневі засоби,

– розповів Дрозд.

Росіяни намагаються використати погоду, поки дерева й кущі ще не вкрилися листям. Їм допомагають дощі, тумани і типова для ранньої весни обмежена видимість. Перед масованішими піхотними штурмами вони вдаються до розвідки боєм, щоб перевірити, де можна знайти слабке місце.

Ворог дійсно використовує погодні умови. Це їхня улюблена радянська тактика – розвідка боєм,

– наголосив прикордонник.

Водночас у "Шквалі" кажуть, що цей рух бачать і готувалися до нього завчасно.

Навіть коли погода не дає ефективно працювати повітряній розвідці, підрозділ відстежує пересування ворога засобами радіоелектронної розвідки, бачить накопичення і ротації та не збирається залишати противнику вільні вікна для прориву.

Ми готуємо ворогу сюрпризи. Ми не сиділи склавши руки весь цей час, готувалися. У нас є сюрпризи, є відповідні дії, які не можемо розголошувати. Ми готові,

– розповів Дрозд.

Розрахунок у росіян простий: тиснути там, де побачать бодай мінімальну можливість. Саме тому на цій ділянці наші захисники не збираються давати ворогу часу чи простору, щоб розкрутити весняну кампанію у вигідному для себе темпі.

Росіяни активізувалися, але до великої кампанії ще не дійшли

Те, що зараз видно на фронті, Павло Нарожний не називає повноцінним стартом великої весняно-літньої кампанії. Йдеться радше про різке пожвавлення після першого потепління, коли ворог скористався кращою погодою і підняв темп штурмів. Для ширшого наступу, за його оцінкою, потрібен довший період сухої погоди, щоб висохла земля насамперед на Донбасі й півдні.

Я б сказав, що це почалася все ж таки активізація, а не повноцінна весняно-літня кампанія,

– зазначив Нарожний.

Він не очікує, що цієї весни Росія зможе повторити масштаб штурмів, який був раніше.

До слова: на Запоріжжі й Донеччині росіяни пішли в масовані штурми під прикриттям туману і дощу, але українські сили зірвали цей задум. За півтори доби боїв окупанти втратили понад 900 військових, а жодну з ділянок на цьому відтинку фронту так і не протиснули.

За цей час окупанти втратили багато особового складу, виснажили ударні підрозділи в безперервних м'ясних атаках і не давали їм нормальної ротації. Саме тому нинішній темп тиску, на його думку, буде важко тримати довго.

У них більше зараз ударних бригад, які безпосередньо беруть участь у штурмах, – там під 50% особового складу знищено. Їх усіх треба відводити на ротацію, на оновлення,

– наголосив військовий експерт.

Через це навіть за нинішньої активізації ресурс для великої наступальної кампанії виглядає обмеженим. Росіяни можуть тиснути на окремих ділянках і намагатися тримати високий темп ще певний час, але для широкомасштабного ривка їм бракує і людей, і свіжих підрозділів.

