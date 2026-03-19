Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд в эфире 24 Канала заявил, что украинские бойцы на Харьковском направлении видят эти приготовления и уже готовят врагу "сюрпризы". В то же время военный эксперт Павел Нарожный отметил, что сейчас скорее видно активизацию россиян, а не полноценный старт большой весенней кампании.

Смотрите также Весеннее наступление начинается: что Россия задумала на Запорожье и в чьих руках преимущество

Россияне ищут слабые места перед весенними штурмами

После короткого затишья на отрезке от Гуляйполя до Родинского оккупанты не прекратили давление. Они и дальше обстреливают позиции, ведут воздушную и наземную разведку, пытаются выявить огневые средства и прощупать, где можно будет давить сильнее, когда начнут более широкие действия. Именно так выглядит подготовка к весенне-летней кампании, которая на других отрезках уже набирает обороты.

Враг немного затаился, но мы видим, как постепенно начинаются активные действия. То, что он затаился, не означает, что перестал обстреливать наши позиции, вести разведку и выцеливать наши огневые средства,

– рассказал Дрозд.

Россияне пытаются использовать погоду, пока деревья и кусты еще не покрылись листьями. Им помогают дожди, туманы и типичная для ранней весны ограниченная видимость. Перед более массированными пехотными штурмами они прибегают к разведке боем, чтобы проверить, где можно найти слабое место.

Враг действительно использует погодные условия. Это их любимая советская тактика – разведка боем,

– подчеркнул пограничник.

В то же время в "Шквале" говорят, что это движение видят и готовились к нему заранее.

Даже когда погода не дает эффективно работать воздушной разведке, подразделение отслеживает передвижения врага средствами радиоэлектронной разведки, видит накопления и ротации и не собирается оставлять противнику свободные окна для прорыва.

Мы готовим врагу сюрпризы. Мы не сидели сложа руки все это время, готовились. У нас есть сюрпризы, есть ответные действия, которые не можем разглашать. Мы готовы,

– рассказал Дрозд.

Расчет у россиян простой: давить там, где увидят хотя бы минимальную возможность. Именно поэтому на этом участке наши защитники не собираются давать врагу времени или пространства, чтобы раскрутить весеннюю кампанию в выгодном для себя темпе.

Важно: для комендатуры "Шквал" продолжается сбор на РЭБы и БПЛА, которые нужны подразделению для работы на позициях и сдерживания российских атак. Цель: 2 000 000.00 ₴ Приобщиться можно задонатив на банке или по номеру карты банка 4441 1111 2471 0736

Россияне активизировались, но до большой кампании еще не дошли

То, что сейчас видно на фронте, Павел Нарожный не называет полноценным стартом большой весенне-летней кампании. Речь идет скорее о резком оживлении после первого потепления, когда враг воспользовался лучшей погодой и поднял темп штурмов. Для более широкого наступления, по его оценке, нужен более долгий период сухой погоды, чтобы высохла земля прежде всего на Донбассе и юге.

Я бы сказал, что это началась все же активизация, а не полноценная весенне-летняя кампания,

– отметил Нарожный.

Он не ожидает, что этой весной Россия сможет повторить масштаб штурмов, который был раньше.

К слову: на Запорожье и Донецкой области россияне пошли в массированные штурмы под прикрытием тумана и дождя, но украинские силы сорвали этот замысел. За полтора суток боев оккупанты потеряли более 900 военных, а ни один из участков на этом отрезке фронта так и не продавили.

За это время оккупанты потеряли много личного состава, истощили ударные подразделения в непрерывных мясных атаках и не давали им нормальной ротации. Именно поэтому нынешний темп давления, по его мнению, будет трудно держать долго.

У них больше сейчас ударных бригад, которые непосредственно участвуют в штурмах, – там под 50% личного состава уничтожено. Их всех надо отводить на ротацию, на обновление,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому даже при нынешней активизации ресурс для большой наступательной кампании выглядит ограниченным. Россияне могут давить на отдельных участках и пытаться держать высокий темп еще некоторое время, но для широкомасштабного рывка им не хватает и людей, и свежих подразделений.

