Детальніше про операцію та втрати російської сторони розповіли у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Чим закінчився мотоштурм біля Гришиного?

Українські військові нагадали, що попередня спроба російського штурму Гришиного на багі була у грудні 2025 року. Тоді вона завершилась невдачею для ворога.

Цього разу російські війська застосували 13 одиниць мототехніки. З них 9 було знищено на підступах до Гришиного, а ще 4 одиниці – безпосередньо у селищі, розповіли військові.

За даними оборонців, російська армія втратила 17 окупантів під час цієї операції ЗСУ.

ЗСУ зірвали мотоштурм Гришиного:

По цілях відпрацювали 155 ОМБр та 425-й ОШП "Скеля" разом з суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Одночасно Росія сплановано спробувала прорватися в районі Мирнограду за допомогою двох МТ-ЛБ. Ворог зазнав невдачі,

– додали у 7 корпусі ДШВ.

Зазначається, що Сили оборони знищили обидві одиниці техніки, а також ліквідували особовий склад противника.

