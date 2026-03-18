Детальніше про операцію та втрати російської сторони розповіли у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Чим закінчився мотоштурм біля Гришиного?
Українські військові нагадали, що попередня спроба російського штурму Гришиного на багі була у грудні 2025 року. Тоді вона завершилась невдачею для ворога.
Цього разу російські війська застосували 13 одиниць мототехніки. З них 9 було знищено на підступах до Гришиного, а ще 4 одиниці – безпосередньо у селищі, розповіли військові.
За даними оборонців, російська армія втратила 17 окупантів під час цієї операції ЗСУ.
По цілях відпрацювали 155 ОМБр та 425-й ОШП "Скеля" разом з суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.
Одночасно Росія сплановано спробувала прорватися в районі Мирнограду за допомогою двох МТ-ЛБ. Ворог зазнав невдачі,
– додали у 7 корпусі ДШВ.
Зазначається, що Сили оборони знищили обидві одиниці техніки, а також ліквідували особовий склад противника.
У Генштабі ЗСУ проінформували, що Сили оборони вгатили по авіазаводах в Ульяновській і Новгородській областях Росії. У результаті атаки були пошкоджені кліматичне укриття, стоянки літаків і ангар для обслуговування Іл-76 та Л-410.
Підрозділ ГУР "Примари" поцілив у радар "Валдай", ретранслятор для дронів і комплекс навігаційної системи "Глонас" у Криму.
Також бійці вдарили по двох ворожих десантних катерах "БК-16" і його екіпажу.