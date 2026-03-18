Подробнее об операции и потерях российской стороны рассказали в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Чем закончился мотоштурм возле Гришино?

Украинские военные напомнили, что предыдущая попытка российского штурма Гришино на багги была в декабре 2025 года. Тогда она завершилась неудачей для врага.

На этот раз российские войска применили 13 единиц мототехники. Из них 9 было уничтожено на подступах к Гришино, а еще 4 единицы – непосредственно в поселке, рассказали военные.

По данным защитников, российская армия потеряла 17 оккупантов во время этой операции ВСУ.

ВСУ сорвали мотоштурм Гришино: смотрите видео

По целям отработали 155 ОМБр и 425-й ОШП "Скала" вместе со смежными подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Одновременно Россия спланировано попыталась прорваться в районе Мирнограда с помощью двух МТ-ЛБ. Враг потерпел неудачу,

– добавили в 7 корпусе ДШВ.

Отмечается, что Силы обороны уничтожили обе единицы техники, а также ликвидировали личный состав противника.

