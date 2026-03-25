У лютому Україна, розпочавши контратаку на Запорізькому напрямку, вперше з 2023 року здобула більше територій, ніж втратила. Про це повідомили в The New York Times.

Дивіться також Росія готує великий наступ на фронті: які напрямки під загрозою і коли все може початися

Як ЗСУ просуваються на фронті?

У виданні заявили, що Україна за перші два місяці 2026 року повернула близько 160 квадратних кілометрів території. Тимчасово допомогла блокада Starlink Ілоном Маском, яка зменшила атаки російських дронів і дала більше свободи пересування.

Українські чиновники назвали операцію на Запоріжжі успішною, а президент Володимир Зеленський заявив, що її метою було зірвати російські плани нового наступу навесні.

Військові аналітики зазначили, що Москва також розпочала наступ на деяких ділянках фронту. Окупанти намагаються повернути "втрачені" території.

Вони скупчуються в цих місцях (на відвойованих ЗСУ територіях Запоріжжя – 24 Канал), і хочуть знову нас тиснути,

– заявив підполковник Віталій Герсак.

Як росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ?

Окупанти користуються сприятливішими погодними умовами. За словами Зеленського, ворог оговтується від жорстокої зими та посилює атаки.

Російські військові посилили тиск в районі Гуляйполя. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог там намагається наступати найінтенсивніше.

Також окупанти намагаються просунутись на Харківщині та Сумщині, а Сили оборони України постійно перебувають під "колосальним тиском" внаслідок атак.

Зеленський наголосив, що Кремль все одно зазначає величезних втрат, а Москва не в змозі компенсувати їх за допомогою вербування цивільного населення.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?