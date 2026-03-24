Про це повідомляє ISW. Аналітики зібрали відомості за попередній день, 23 березня.

Де наступали росіяни?

За останні дні окупанти намагалися наступати на півночі Сумщини, півночі Харківщини, в напрямку Великого Бурлука, на Куп'янському напрямку, в напрямку Борової, Добропілля, на Покровському, Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямках, на заході Запорізької області, на Херсонському напрямку, але не просунулися.

Цікаво! На Куп'янському напрямку ворожих солдатів бракує. Деякі підрозділи значно недоукомплектовані після боїв за Куп'янськ, а деякі полки та бригади мають лише батальйон або кілька рот боєздатної піхоти.

Карти ISW на ранок 24 березня

Які успіхи в ЗСУ?

Українські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Мова про західне Закітне на схід від Слов'янська. На цьому напрямку росіяни намагаються просочуватися невеликими групами та б'ють "Молніями" по українських логістичних об'єктах.

Сили оборони нещодавно вибили російських диверсантів з позицій у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

"Геолоковані відеозаписи, опубліковані 23 березня, показують, як українські війська очищають будівлю, зайняту Росією, на півдні Костянтинівки, що свідчить про те, що українські війська повернули цю позицію після того, як російські війська раніше проникли в цей район у невідому попередню дату", – пишуть аналітики.

До того ISW наголошували, що ЗСУ зривають плани росіян.