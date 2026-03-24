Про це 24 Каналу розповів начальник відділу комунікацій 110 окремої механізованої бригади Іван Сєкач, додавши, що критичної маси для прориву бракує. Тому зараз не доводиться говорити про просування ворога до промислових центрів регіону.

Що може ускладнити оборону для ЗСУ?

Також потрібно розуміти, що Сили оборони здатні не допустити просування противника. Наразі окупанти дотримуються тактики інфільтрації там, де можуть пройти через мінні поля. Втім взагалі система оборони України також змінилася.

Раніше копали великі капоніри, але у нас не було можливості заповнити ці лінії оборони. Наприклад, росіяни зайняли наші оборонні. Звідти їх можна тільки "викурити". Їх закидували мінами, можна авіацією, потужними авіабомбами, бо дрони таке не беруть,

– Іван Сєкач.

Росіяни обходять мінування пішки, бо проїхати чи проскочити його не можна. Адже Сили оборони заздалегідь фіксують всі пересування. Дрони вилітають і бачать росіян ще на підступах.

Коли почнеться "зеленка" буде ще важче для нас, бо росіяни зможуть ефективніше проходити в наші тили. Пілотам буде важче їх виявити та знищити, бо листя закриватиме,

– наголосив військовий.

Погодні умови допомагатимуть росіянам. Наприклад, Україна теж не могла довго вивести піхоту з позицій, бо в сонячну погоду важко заїхати. Бійцям доводилося йти пішли 4 кілометри, а потім за ними приїжджає машина. Але те саме можна сказати про противника.

Треба пам'ятати, що на фронті немає ідеальної погоди, особливо для піхотинця. Тому дуже важливо підтримувати наших військових.

Як впливає погода на бойові дії?