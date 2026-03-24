Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела коммуникаций 110 отдельной механизированной бригады Иван Секач, добавив, что критической массы для прорыва не хватает. Поэтому сейчас не приходится говорить о продвижении врага к промышленным центрам региона.

К теме Заходили на 5 дней, а просидели 115, – военный о ситуации на Александровском направлении

Что может осложнить оборону для ВСУ?

Также нужно понимать, что Силы обороны способны не допустить продвижения противника. Сейчас оккупанты придерживаются тактики инфильтрации там, где могут пройти через минные поля. Впрочем вообще система обороны Украины также изменилась.

Ранее копали большие капониры, но у нас не было возможности заполнить эти линии обороны. Например, россияне заняли наши оборонительные. Оттуда их можно только "выкурить". Их забрасывали минами, можно авиацией, мощными авиабомбами, потому что дроны такое не берут,

– Иван Секач.

Россияне обходят минирование пешком, потому что проехать или проскочить его нельзя. Ведь Силы обороны заранее фиксируют все передвижения. Дроны вылетают и видят россиян еще на подступах.

Когда начнется "зеленка" будет еще труднее для нас, потому что россияне смогут эффективнее проходить в наши тылы. Пилотам будет труднее их обнаружить и уничтожить, потому что листья будут закрывать,

– подчеркнул военный.

Погодные условия будут помогать россиянам. Например, Украина тоже не могла долго вывести пехоту с позиций, потому что в солнечную погоду трудно заехать. Бойцам приходилось идти пошли 4 километра, а потом за ними приезжает машина. Но то же самое можно сказать о противнике.

Надо помнить, что на фронте нет идеальной погоды, особенно для пехотинца. Поэтому очень важно поддерживать наших военных.

