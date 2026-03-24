Начальник отдела коммуникации 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач объяснил 24 Каналу, что бригада уничтожает около 50 оккупантов в день, хотя часть все же продвигается в тыл.

Смотрите также: Работы, а не военные: какой будет граница после завершения войны

Почему на участке нет четкой линии соприкосновения?

На участке, который находится под контролем бригады, последние 2 месяца были относительно спокойными, хотя штурмовые действия продолжались. Украинские подразделения закреплялись и продвигались вперед, отбросив противника на 10 километров. Сейчас ситуация несколько обострилась.

Противник активизировал инфильтрацию, и четкой линии соприкосновения фактически нет, потому что позиции обеих сторон перемешаны в тылах друг друга. Небо заполнено дронами, передвигаться крайне трудно. Вчера, например, выводили пехоту, которая заходила на 5 дней, а просидела 115 дней,

– объяснил Секач.

На Александровском направлении боевые действия происходят вплотную к Синельниковскому району Днепропетровской области.

"Из-за нехватки техники россияне часто передвигаются пешком. По словам пехоты, вражеские бойцы очень "упакованы" – несут большое количество таблеток вероятно наркотики. Бои нередко ведутся на расстоянии 10 – 20 метров. Хотя большинство оккупантов до украинских позиций не доходят", – сказал Секач.

По словам военного, несмотря на все этот участок не самая тяжелая сейчас на фронте, потому что большинство штурмовых действий происходит в Краматорской агломерации.

Что еще известно о ситуации на фронте?