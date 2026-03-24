Впрочем, из-за неудач, россиян уже начали готовить к провалу. В ISW назвали характерные детали этого.
Смотрите также ВСУ имеют успехи, врагу не удается продвинуться: карты ISW на 24 марта
Как россиян готовят к провалу на фронте?
По словам Сырского, оккупанты интенсивнее наступали в течение четырех суток, с 17 по 20 марта. За этот период было зафиксировано 619 атак. Вражеское командование пытается подтянуть новые силы и рассчитывает на ухудшение погодных условий.
В ISW отметили, что Россия начала весенне-летние наступательные действия после значительного увеличения механизированных и моторизованных штурмов на разных участках фронта.
Всего было привлечено десятки тысяч оккупантов, что привело к значительному истощению. В течение 4 дней погибло и было ранено более 6 090 человек, а в течение недели 17 – 23 марта – 8 710.
Такой высокий уровень потерь является неприемлемым, учитывая текущие темпы набора войск в России, и, вероятно, ухудшит способность России проводить такие масштабные атаки в среднесрочной и долгосрочной перспективе,
– отмечают в ISW.
Поэтому российские чиновники уже начинают готовить россиян. Они делают заявления о медленном продвижении и больших потерях.
Так, один из депутатов госдумы заявил, что все войны имеют потери, но российские войска будут пытаться минимизировать их, продвигаясь медленными темпами в Славянск и Краматорск.
Последние новости фронта
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что сейчас у россиян в приоритете Покровское направление и вообще север Донецкой области.
Украинские войска продвинулись на Славянском направлении и вернули позиции в районе Константиновка – Дружковка. Накануне аналитики также сообщали, что Силы обороны имеют частичные успехи в районе Константиновки.