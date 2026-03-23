Об этом сообщил главком Александр Сырский. Он отметил, что Силы обороны ломают планы агрессора.
Что известно о сорванном наступлении России?
Интенсивность наступательных действий врага повышалась в течение четырех суток, с 17 по 20 марта.
По всей линии боевого соприкосновения продолжались ожесточенные бои. За эти дни было зафиксировано 619 штурмовых действий.
Враг в целом потерял более 6 090 военнослужащих убитыми и ранеными, тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными.
Также Силы обороны уничтожили много российской военной техники и вооружения.
Основной удар пришелся на Покровское и Александровское направления, где было 163 и 96 атак соответственно.
Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении. Там было 84 штурмовых действия оккупантов.
Кроме того, на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях произошло всего более полутора сотен боестолкновений.
Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи,
– отметил Сырский, добавив, что украинские защитники остановили наступление врага на нескольких направлениях.
На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности еще продолжаются. Но россиянам приходится переходить к перегруппировке своих сил. Они делают ставку на ухудшение погоды, надеясь на снижение эффективности украинской аэроразведки.
Ситуация на фронте: последние новости
В ISW предупредили, что Россия планирует перебросить мобилизованных военных из Крыма для компенсации потерь на фронте в Украине, в частности для усиления 810-й отдельной бригады морской пехоты.
Также аналитики рассказали, что Силы обороны имеют частичные успехи в районе Константиновки.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил 24 Каналу, что сейчас у врага в приоритете Покровское направление и вообще север Донецкой области.