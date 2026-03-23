Об этом сообщил главком Александр Сырский. Он отметил, что Силы обороны ломают планы агрессора.

Что известно о сорванном наступлении России?

Интенсивность наступательных действий врага повышалась в течение четырех суток, с 17 по 20 марта.

По всей линии боевого соприкосновения продолжались ожесточенные бои. За эти дни было зафиксировано 619 штурмовых действий.

Враг в целом потерял более 6 090 военнослужащих убитыми и ранеными, тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными.

Также Силы обороны уничтожили много российской военной техники и вооружения.

Основной удар пришелся на Покровское и Александровское направления, где было 163 и 96 атак соответственно.

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении. Там было 84 штурмовых действия оккупантов.

Кроме того, на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях произошло всего более полутора сотен боестолкновений.

Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи,

– отметил Сырский, добавив, что украинские защитники остановили наступление врага на нескольких направлениях.

На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности еще продолжаются. Но россиянам приходится переходить к перегруппировке своих сил. Они делают ставку на ухудшение погоды, надеясь на снижение эффективности украинской аэроразведки.

Ситуация на фронте: последние новости