Интересно, что захватчики тянули большое количество ракет для систем ПВО через Мариуполь. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил 24 Каналу, что на этой неделе ожидается определенный спад перемещений, а затем – снова оживление.

Как враг перемещает технику?

Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты везут очень большое количество УАЗов, перемещают на фронты. Особенно с Запорожского направления очень большое количество "буханок" побито. Ее везут на комбинат Ильича в Мариуполе. Ее ремонтируют там, где раньше ремонтировали БТР, БМП и танки, с которыми, видимо, есть определенная проблема.

Был очень курьезный случай. В Мариуполе проводили субботник. Там нет коммунальщиков. Поэтому людей заставляют самих убирать за собой, за россиянами. Гауляйтер Мариуполя Антон Кольцов в своем телеграмм-канале опубликовал фото перемещения техники.

Это дает безопасность нашим людям. Потому что в последнее время мы стараемся не демонстрировать фотографии, полученные из наших источников, с точки зрения безопасности. А берем те данные, которые можно найти в публичном пространстве, если это соответствует, для иллюстрации. Они тоже верифицированы, актуальны, но это безопасно для людей,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Покровское направление и вообще север Донецкой области – в приоритете врага. Россияне везут личный состав из Крыма, оккупированных частей Херсонщины, Запорожской области, из Мариупольско-Бердянской агломерации. Также из лагерей подготовки из Таганрога и Ростова. То есть идет насыщение на север. Продолжается усиление резервов.

На Запорожье россияне концентрируются и больше пытаются преодолеть Степногорск, который для них крайне необходим. Но пока там хватает тех ресурсов, которые есть. Поэтому нет той активности.

На следующей неделе мы ожидаем определенный спад перемещений и затем оживление. Потому что по графику оно происходит по мобилизации. Из необычного на этой неделе россияне тянули большое количество ракет для систем ПВО через Мариуполь, причем в спешке днем. Это были среда, четверг,

– сказал Андрющенко.

По его словам, обычно это происходит ночью. Они не рискуют перевозкой. Потому что если что-то сдетонирует, самим россиянам будет довольно неприятно. По грузовикам легче проследить, куда они движутся, где прячут системы ПВО.

Оккупированные территории: последние новости