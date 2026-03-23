Цікаво, що загарбники тягнули велику кількість ракет для систем ППО через Маріуполь. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив 24 Каналу, що цього тижня очікується певний спад переміщень, а потім – знову пожвавлення.

Як ворог переміщує техніку?

Петро Андрющенко розповів, що окупанти везуть дуже велику кількість УАЗів, переміщують на фронти. Особливо з Запорізького напрямку дуже велика кількість "буханок" побита. Її везуть на комбінат Ілліча у Маріуполі. Її ремонтують там, де раніше ремонтували БТР, БМП і танки, з якими, мабуть, є певна проблема.

Був дуже курйозний випадок. У Маріуполі проводили суботник. Там нема комунальників. Тому людей примушують самих прибирати за собою, за росіянами. Гауляйтер Маріуполя Антон Кольцов у своєму телеграм-каналі опублікував фото переміщення техніки.

Це дає безпеку нашим людям. Тому що останнім часом ми намагаємося не демонструвати фотографії, отримані з наших джерел, з погляду безпеки. А беремо ті дані, які можна знайти в публічному просторі, якщо це відповідає, для ілюстрації. Вони теж верифіковані, актуальні, але це безпечно для людей,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Покровський напрямок та загалом північ Донецької області – в пріоритеті ворога. Росіяни везуть особовий склад з Криму, окупованих частин Херсонщини, Запорізької області, з Маріупольсько-Бердянської агломерації. Також з таборів підготовки з Таганрога та Ростова. Тобто йде насичення на північ. Триває посилення резервів.

На Запоріжжі росіяни концентруються і більше намагаються подолати Степногірськ, який для них вкрай необхідний. Але наразі там вистачає тих ресурсів, які є. Тому немає тієї активності.

Наступного тижня ми очікуємо певний спад переміщень і потім пожвавлення. Тому що за графіком воно відбувається з мобілізації. З незвичного цього тижня росіяни тягнули велику кількість ракет для систем ППО через Маріуполь, причому поспіхом вдень. Це були середа, четвер,

– сказав Андрющенко.

За його словами, зазвичай це відбувається вночі. Вони не ризикують перевезенням. Тому що якщо щось здетонує, самим росіянам буде досить неприємно. Щодо вантажівок легше простежити, куди вони рухаються, де переховують системи ППО.

