Про це "Атеш" написав у своєму телеграм-каналі.

Яку диверсію вчинив росіянин у Сіверськодонецьку?

Партизани розповіли, що агент зі складу 123-ї окремої артилерійської бригади збройних сил Росії, що діє на Лиманському напрямку, підпалив військовий автомобіль свого підрозділу. Машина із символікою Z вигоріла вщент і відновленню не підлягає.

Російський військовий підпалив автівку своєї бригади в окупованому Сіверськодонецьку / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

У русі опору наголосили, що це вже не перша диверсія – і не перша людина з цього напряму, яка вийшла на зв'язок із "Атешем".

Дедалі більше військових самі звертаються до нас – у тому числі з Лиманського напрямку. Причина одна: командування жене людей у ​​штурми без підготовки, техніки та будь-якого шансу повернутися. Частина вибирає інакше – діяти зсередини, поки пізно,

– зауважили у "Атеші".

Які наслідки диверсії росіянина з автівкою / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Партизани зауважили, що тимчасово окупований Сіверськодонецьк – один із ключових тилових вузлів Лиманського напряму: тут зосереджено техніку, особовий склад та логістику, що забезпечують роботу артилерії за українськими позиціями.

"Але тил для путінської армії давно перестав бути безпечним. Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини!" – резюмували у телеграм-каналі.

