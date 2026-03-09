В листопаді 2025 року агенти "Атеш" вже навідувалися до депо в Брянську, і також провели тоді успішну операцію. Про це повідомили в "Атеш".

Що відомо про операцію в Брянську?

Партизани з "Атеш" 8 березня 2026 року провели успішну диверсійну операцію на території військового депо в Брянську. Вони спалили один з магістральних електровозів.

Агенти "Атеш" спалили російський поїзд: дивіться відео

В "Атеш" заявили, що Брянський вузол залишається критично важливим для постачання військ "Північ", яке тероризує прикордонні райони України.

Поки ФСБ пише звіти про "посилення", наші люди спокійно заходять на режимні об’єкти і методично спалюють техніку, яка мала везти снаряди на фронт. Безпечних місць для них більше немає,

– зазначили в "Атеш".

Знищення ще одного локомотива стало серйозним ударом по логістиці окупантів.

Що відомо про операції та заяви партизанів?