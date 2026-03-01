Саме цей підрозділ відповідає за протидиверсійний захист та залучений до охорони Кримського мосту. Про це повідомляє рух "Атеш".

Про що свідчить переміщення катерів?

Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі кілька протидиверсійних катерів проєкту 21980 "Граченок", закріплених за цим загоном, перебувають не в районі свого постійного базування, а, як свідчать дані "Атеш" в Південній бухті.

Катери були виведені з Костянтинівської бухти та розміщені глибше в акваторії міста. Зазначається, що хоч формально це нібито з метою "планових робіт" чи "ремонту", проте насправді йдеться про спробу приховати техніку.

Припускають, що російське командування побоюється втрати протидиверсійних катерів через атаки українських морських та повітряних дронів, тому прагне тримати їх якомога далі від вразливих ділянок та місць можливого удару.

Переміщення свідчить про нервозність окупаційних сил та визнання реальної загрози. Навіть спеціалізовані катери, призначені для боротьби з підводними диверсійними засобами, змушені ховати під прикриттям бухт та інфраструктури,

– зауважують у русі.

Ворог намагається заховати катери від атак / "Атеш"

Яку інформацію повідомляли в "Атеш" раніше?