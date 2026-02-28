Через зростання кількості українських БпЛА – поранених росіян стає лише більше. Про це повідомили в "Атеш".
Як Росія відправляє на штурми медиків?
Агенти руху "Атеш" повідомили, що на Херсонському напрямку через брак особового складу російське командування переводить медиків на бойові посади та відправляє їх в окопи з автоматами.
На тлі зростання кількості українських дронів, поранених окупантів стало в рази більше, проте лікувати їх нікому.
Через це зростають втрати, а російські військові масово скаржаться на брак навіть базової медичної допомоги. Деяким пораненим місяцями не роблять необхідних процедур і перев’язок,
– зазначили в "Атеш".
Україна та Росія по-різному застосовують наземні роботизовані комплекси на фронті. Командир Дмитро Філатов заявив, що українські підрозділи мають у цьому перевагу.
Піхотинець "Грузин" з 66-ї ОМБр майже всю осінь провів на позиціях під Лиманом – з виходу він повернувся лише через 104 доби. Після повернення з позицій боєць отримав нову посаду старшого групи.
ССО здійснили успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку, зупинивши просочування росіян. Аеророзвідка виявила маршрут окупантів, а оператори заклали вибухівку.