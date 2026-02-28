Из-за роста количества украинских БпЛА – раненых россиян становится только больше. Об этом сообщили в "Атеш".

Как Россия отправляет на штурмы медиков?

Агенты движения "Атеш" сообщили, что на Херсонском направлении из-за нехватки личного состава российское командование переводит медиков на боевые должности и отправляет их в окопы с автоматами.

На фоне роста количества украинских дронов, раненых оккупантов стало в разы больше, однако лечить их некому.

Из-за этого растут потери, а российские военные массово жалуются на нехватку даже базовой медицинской помощи. Некоторым раненым месяцами не делают необходимых процедур и перевязок,

– отметили в "Атэш".

